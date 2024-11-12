消防處中移動推動智慧消防建設　處長楊恩健：將朝智能信息化發展

​消防處與中國移動香港今日（12日）簽署合作備忘錄，共同推動智慧消防建設，提升香港應急管理水平，為市民提供更佳安全保障。消防處處長楊恩健表示，消防處將充分利用中移動香港在5G、大數據、物聯網及人工智能等領域的技術優勢，將消防工作推向智能化及信息化。



在消防處處長楊恩健（左一）及中國移動香港首席顧問李帆風（右一）見證下，消防處助理處長（機構策略）黃嘉榮（左二）及中國移動香港政企客戶部總裁張煒（右二）簽署合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

探討發展低空經濟於救援方面的創新應用

根據備忘錄，消防處與中移動香港將在多個技術領域探討應用創新科技於消防工作的可行性，其中包括應用人工智能、熱成像及物聯網等技術；發展低空經濟於救援方面的創新應用，以及於滅火行動應用室內定位技術。

消防處表示，本次合作能大幅提升處方的救援服務質素及行動效率，同時增強前線人員的工作安全。

合作備忘錄由消防處助理處長（機構策略）黃嘉榮及中國移動香港政企客戶部總裁張煒簽署，由消防處處長楊恩健及中國移動香港首席顧問李帆風見證簽署儀式。

楊恩健表示，消防處一直以來肩負保護市民生命財產安全，以及預防及撲滅火災的重任。履行職責不僅有賴專業的消防隊伍和精良裝備，更需借助科技的力量。他指，消防處將充分利用中移動香港在5G、大數據、物聯網及人工智能等領域的技術優勢，令消防工作朝智能化和信息化發展。

消防處處長楊恩健表示，將充分利用中移動香港的技術優勢，令消防工作朝智能化和信息化發展。（政府新聞處圖片）

李帆風表示，中移動香港自去年起與消防處圍繞消防救援、火災預警等應用場景開展多種交流合作與探索實踐。今年雙方再次攜手，共同開展背包基站和緊急通訊等項目的探索與試點，進一步加深雙方在消防科技領域的合作關係。