消委會｜7款桌墊塑化劑含量超歐盟標準　最貴Qivation爆標達222倍

為防桌面被刮花或弄污，不少人會使用桌墊。消委會最新一期《選擇》月刊，測試市面上15款桌墊，發現8款含塑化劑，7款超歐盟標準。當中由日本進口材料、中國製造的品牌Qivation，塑化劑含量達歐盟上限222倍。



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消委會測試15款桌墊，是次測試了樣本表面的塑化物料（plasticised materials）和印花塗料當中的鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量。發現當中8款含塑化劑，含量介乎0.01%至22.2%，其中7款塑化劑含量超歐盟標準，包括熱門品牌Sanrio的Hello Kitty書墊。而價錢最貴的Qivation納米光觸枱墊，單個售價198元，則含最多塑化劑，總檢出量達22.2%，是歐盟法規上限的222倍。

消委會提醒，塑化劑可能損害生育能力，亦有機會釋出到空氣中，並附著塵埃，長期吸入或引致哮喘。消委會指，如皮膚上有傷口，並觸碰到含塑化劑的桌墊，有機會增加吸收塑化劑的可能。如果將桌墊用作餐墊，亦有機會經口服攝入塑化劑。

消委會又發現，6款樣本沒有標示物料成分和來源地，建議生產商清楚標示這些資料以及桌墊用途，讓消費者有足夠資料選擇合適產品。

Qivation回應指，會作出内部調查，以及跟生產商跟進問題；Sanrio不同意消委會測試結果，指消委會部分測試所採取的規例僅適用於玩具和兒童護理產品，而樣本已清楚表示為桌墊，而非玩具和兒童護理用品。消委會回應稱，已清楚注明作為文具的桌墊不屬於可放入口中的玩具或兒童護理用品，由於兒童可能會使用桌墊寫字和繪畫，或誤將桌墊當成餐墊，故會測試有關塑化劑濃度。

就是次消費者委員會轉介的資料，海關表示已作出研究及跟進，如發現有關貨品違反《消費品安全條例》（《條例》），會採取適當的執法行動。提醒一般在香港市面出售予私人使用的消費品，如不受其他特定法例規管，其產品安全均受《條例》規管。根據《條例》，消費品必須符合「一般安全規定」，即相關製造商、進口商及供應商有責任確保其消費品達到合理的安全程度。

7款桌墊塑化劑含量超歐盟標準包括︰



切割墊（品牌／產品名稱）

MIT︰Cutting Mat CM 2130 GB

ARGO︰Cutting Ma

NAVY︰鎅板 Cutting Mat

MORN SUN ︰Cutting Mat 3022

OLFA︰Cutter Mat A3



書寫墊（品牌／產品名稱）

Qivation︰納米光觸 雙面抗菌枱墊



一般枱墊（品牌／產品名稱）

Sanrio︰Hello Kitty書檯墊

