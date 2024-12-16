消委會｜4去屑洗頭水檢歐盟禁用成分　曼秀雷敦含影響性能力香料

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，並測試市面常見的25款去屑洗頭水。結果發現，4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分吡硫鎓鋅，另有逾九成樣本檢出香料致敏物。此外，鈴蘭醛為已知的接觸性致敏物質，可影響成年動物的性功能和生育能力，HAIR CORNER及曼秀雷敦男士發現含有鈴蘭醛，含量分別為0.0038%和0.0040%。

曼秀雷敦男士回應消委會指，內地和台灣均未有禁用鈴蘭醛，又指儘管樣本檢出的含量不算高，但仍會著手規劃調整配方。



共22款樣本同時檢出1至3種去屑活性成分

消委會搜羅市面上常見的25款去屑洗頭水，參考歐盟《化妝品條例》的相關要求，測試其去屑活性成分和化學安全，全部樣本聲稱可去屑、抗屑或控屑等；亦有1款同時聲稱可控制脂漏性皮膚炎症狀，另有5款說明提供抗菌作用。

消委會測試共4種去屑活性成分，部份地區如美國等地，或將相關產品視為非處方藥物，規定可用於控制頭皮屑的有效成分及含量。結果顯示，共有4款樣本檢出吡硫鎓鋅、13款檢出吡羅克酮乙醇胺鹽、5款檢出氯咪巴唑、10款檢出水楊酸；即合共22款樣本同時檢出1至3種去屑活性成分。

4款樣本檢出吡硫鎓鋅

其中，吡硫鎓鋅曾廣泛使用於淋洗類髮用產品逾40多年，是常見的抑菌去屑成分。惟吡硫鎓鋅對眼睛具有刺激性，長期或反覆接觸可能會損害胎兒生長。歐盟已在2022年3月起，禁用該物質於化妝品中，內地《化妝品安全技術規範》規定，其最高允許使用濃度為1.5%。

結果顯示，HAIRCORNER、Petal Fresh Pure、CLEAR及Philip B.，共4款樣本檢出吡硫鎓鋅，含量為0.19%至0.95%。雖然吡硫鎓鋅為歐盟相關條例的禁用物質，惟是次測試的檢出量，仍符合內地《化妝品安全技術規範》的規定。

消委會搜羅市面上常見的25款去屑洗頭水進行測試。(消委會圖片)

13款樣本檢出吡羅克酮乙醇胺鹽

至於吡羅克酮乙醇胺鹽，為新型去屑劑，具有抗真菌和抑制頭皮角質細胞增生的作用。因為毒性鋅低，故逐漸取替吡硫鎓鋅，根據歐盟和內地規定，吡羅克酮乙醇胺鹽為准用防腐劑，於淋洗類產品的最高使用濃度為1.0%。

而是次測試中，共13款樣本檢出吡羅克酮乙醇胺鹽，含量為0.066%至0.86%，全部符合歐盟和內地的規定。

有5款樣本含氯咪巴唑 檢出量符合歐盟及內地規定

氯咪巴唑則是抗真菌劑，廠商或同時加入吡硫鎓鋅，結合使用達到額外的抗真菌效果。惟歐洲化學品管理局於2019年指出，氯咪巴唑有可能干擾魚類的內分泌系統；同時該物質對水棲生物毒性極大，或從而污染食物鏈。

根據歐盟和內地規定，氯咪巴唑為准用防腐劑，歐盟則規定其使用濃度上限為2.0%。結果顯示，5款樣本含氯咪巴唑，檢出量由0.048%至0.45%，全部符合歐盟和內地的規定。

有10款樣本檢出水楊酸 DR ZERO無說明成分資料

水楊酸可作為角質層分離劑，主要透過去除角質層部分的死皮細胞，從而改善頭皮屑的症狀，如鱗屑和片狀皮屑或發炎。水楊酸是美國准用的非處方藥用成分，規定使用的濃度為1.8%至3%。歐盟和內地則制定最高使用濃度為3.0%。

結果顯示，共10款樣本檢出水楊酸，含量由0.087%至1.90%。全部樣本的水楊酸含量均符合歐盟和內地的規定。若檢視產品的成分資料，DR ZERO未有說明相關成分資料，至於雅濃有機檢出的水楊酸含量，為所有樣本中最高，含1.90%。

HAIR CORNER及曼秀雷敦男士檢出鈴蘭醛

有研究發現，香料成分可能是過敏性接觸性皮炎的原因之一。其中，鈴蘭醛為已知的接觸性致敏物質，歐盟將其歸類為1B類CMR的物質—致生殖毒性，在動物實驗結果顯示其可影響成年動物的性功能和生育能力。

結果顯示，有2款樣本檢出歐盟禁用的香料鈴蘭醛，包括HAIR CORNER及曼秀雷敦男士，含量分別為0.0038%和0.0040%。

有九成樣本檢出香料致敏物質

除了歐盟禁用的香料外，23款樣本檢出1種至7種香料致敏物質，當中又有13款沒有標示香料致敏物質，或只標示部分香料致敏物質，包括萬寧、麗仕、多芬、DR ZERO、MARO、桂圓美、Essential、海倫仙度絲、HAIR CORNER、曼秀雷敦男士、Petal Fresh Pure、CLEAR和Philip B.。消委會建議廠商改善成分標示，增加產品資迅透明度。

曼秀雷敦男士︰鈴蘭醛含量不算高 但會調整處方

曼秀雷敦男士的品牌商回應消委會指，樣本檢出微量的二噁烷，並不是刻意添加於產品中的成分，相信源自配方中表面活性劑的副產物，並強調檢出的二噁烷含量符合歐盟建議的安全水平，亦符合內地和生產地台灣的要求限值。

該品牌商稱，內地和台灣均未有禁用鈴蘭醛，儘管樣本檢出的含量不算高，但仍會著手規劃調整配方。