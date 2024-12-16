消委會｜濕廁紙沖散表現　內地產品全棉時代未達7成分解　恐塞廁

近年濕廁紙流行，市民或關注其淤塞馬桶的情況。消委會跟澳門和廣州合作，測試三地市面22款可沖濕廁紙，發現内地品牌「全棉時代」的濕廁紙未能通過内地分解標準，有出現低淤塞的風險。



本地牌子mannings及watsons，在主觀體驗評價中只獲得「一般」評價。消委會指，測試樣本中，有一半在抽取時，會連帶抽出多於一片濕廁紙，影響抽取便利性。亦有樣本加入香料，味道令人感不適。



消委會測試市面上22款可冲濕廁紙，發現内地品牌「全棉時代」的濕廁紙未能達到70%的分解。（消委會提供）

「全棉時代」沖散表現欠佳 6次測試均未達70%分解標準

消委會測試22款可沖濕廁紙，當中9款在廣州購買，8款在香港購買，5款在澳門購買。為測試其沖散表現，消委會參考内地標準，在每款中抽出一片濕廁紙，放入2公升清水中，並以特定頻率和幅度晃動60分鐘，再將樣本倒入孔徑12.5毫米的篩網。

消委會對每款進行 6 次測試，結果發現，22款濕廁紙中，只有内地牌子「全棉時代」在6次測試中均未達到70%的分解標準。消委會指，該牌子的濕廁紙用棉製成，估計因此較其他使用木漿或紙巾的濕廁紙難沖散。

消委會發現，有12款濕廁紙沒有表示詳細成分列表，或影響患有濕疹或皮膚敏感人士選擇，建議廠商清楚標示成分。

此外，22款濕廁紙中，日本製的Daiso濕廁紙沒有標示使用日期。消委會表示，雖然大部分產品提供貼紙封口，但未必可完全隔絕細菌進入，有機會造成衛生問題，提醒消費者在打開濕廁紙後應儘快用完。

逾半樣本使用時 容易抽取多於一張濕廁紙

在主觀體驗方面，獲「非常滿意」的牌子包括内地品牌「忆見」、韓國品牌潔淨王國以及台灣品牌皇冠Andrex。香港牌子mannings和watsons只獲一般評價。消委會指，有一半以上樣本在抽取時，會連帶抽出多於一片的濕廁紙，影響抽取便利性。亦有濕廁紙加入香味，惟香味令測試員感到不適。不過，消委會指，由於只有10名測試人員進行主觀體驗評價，因此有關數據缺乏代表性。

mannings表示，為了減少對皮膚的刺激性，產品沒有添加酒精和香料，因此不適合進行氣味測試。 watsons表示，由於其濕廁紙用100%植物纖維製造，比較厚實，因此容易抽取多於一片，會改良包裝以提升體驗。

消委會亦在樣本開封時和打開兩星期後進行微生物測試，全部的細菌菌落和真菌菌落符合標準要求，未檢出大腸桿菌和致病性化膿菌，反映衛生和防腐效能理想。