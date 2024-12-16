夾公仔機｜有玩家稱一次花$2000零成功　有獎品出口疑細過獎品

消委會今日（16日）公布今年首11個月接獲42宗有關夾公仔機的投訴。有多間夾公仔機店舖旳葵涌廣場，有多部機器的洞口疑被設置成近乎不可能有獎品掉出，如獎品出口細過獎品。現場有顧客表示，曾單次花費一二千元，仍無法夾得任何獎品，支持立法規管夾公仔機。



有港人寧願到深圳夾公仔；「北上達人」西DorSi表示，深圳店家會送公仔給持續不成功顧客，估計為吸引港人的原因之一，而且定價比香港便宜，花1,000元「夾成個月夾到手軟都冇問題」。



消委會近年接到愈來愈多有關夾公仔機的投訴，涵蓋不同方面，例如夾子的設置、獎品條款問題、與機主聯絡、獎品質素與代幣兌換等。

記者今午到葵涌廣場的夾公仔機視察，發現有不少機器的洞口也被設置成近乎不可能有獎品掉出，常見的是以物品阻礙洞口，結果令獎品被彈回，又或公仔過大會卡在洞口，卻又寫明公仔必須完全掉入洞口才算成功。

消委會總幹事黃鳳嫺今日公布，今年首11個月接獲42宗有關夾公仔機的投訴。（梁鵬威攝）

玩家支持立法規管夾公仔機

顧客何先生表示，試過單次花費一二千元仍無法夾得任何獎品。他指有不少機主特地把機器設置得很難有獎品掉出，「好衰㗎嗰啲人。」因此，他會到深圳夾公仔，因爲會比較容易及便宜。他支持立法規管夾公仔機，「因爲會易啲夾到。」

何先生。（馬楚烽攝）

另一位顧客周先生間中也有夾公仔，表示難度很高，「梗係難啦，就快夾到佢會彈返出嚟㗎。」他同樣表示支持立法，「梗係支持啦，見到有啲人夾咗好多錢都夾唔到。（要規管機主）將啲爪校到冇咁容易夾到，就算夾到都彈返轉頭。」

周先生。（馬楚烽攝）

港爸分享到深圳夾公仔：200元取得30隻戰利品

隨着近年北上熱潮掀起，部份港人亦選擇到深圳的商場夾公仔。過去更有港爸在社交平台聲稱，在羅湖金光華商場的夾公仔店，只花費200元便取得30隻戰利品，即平均每隻成本低至約7元。他又批評「香港五舊水都無一隻」，大讚內地的夾公仔機簡單，當時便引起網民熱議。

「北上達人」YouTuber西DorSi。（吳美松攝）

西DorSi：深圳店家會送公仔給持續不成功顧客

「北上達人」YouTuber西DorSi表示，雖然深圳的夾公仔店並無明文規定，但根據其個人經驗，若長時間未能夾中公仔，店家仍會贈送給顧客，估計為吸引港人的原因之一。「真係夾太耐都夾唔中嘅話，就會送一兩隻畀你囉，唔會令你完全空手而回。」

西DorSi又指，深圳的夾公仔店主要以大型連鎖為主，在多個商場開設分店，反觀香港的夾公仔機則由個人經營。他並認為內地的定價比香港便宜，例如1,000元便可換取3,000個幣，「夾成個月夾到手軟都冇問題。」