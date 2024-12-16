消委會｜夾公仔機蠱惑多難夾中？專家教7招秘技　揀機夾有竅門

今日 (16日)消委會公開「夾公仔機」３個投訴個案，指遊戲過於困難，設有「保夾」機制但未有向消費者交代，又或花大額夾中中獎字條最僅得幾個鎖匙扣、吊飾等。其實夾公仔機舖林立，不少「台主」會在機內布置障礙物，增加出貨難度。就算台主無出蠱惑，要夾中獎品都不是易事。日本就曾有專家教路，夾公仔7大策略，大家一齊學嘢！



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日本TBS電視台節目《この差って何ですか》就曾邀請夾公仔達人 中島由佳小姐傳授幾招超實用的技巧，包括如何對應不同類型獎品的技巧。自問為夾公仔高手的你，又完全掌握以下秘技呢？

公仔達人 中島由佳小姐（《この差って何ですか》截圖）

【秘技1】勾臂闊度=張爪距離 - 原來勾爪閉合時，突起部分的位置相當於張爪的位置。 勾臂闊度=張爪距離 - 如此一來，就能更容易瞄準獵物了。

【秘技2】彈跳 - 大型獎品一般都很重，夾中間的話，基本上無法夾起。此時就要夾前端，就能將獎品拉向洞口，基本上各類型的公仔都能應用！

【秘技3】灌籃（Dunk）- 這類型的公仔機不一定要用勾爪才能夾到獎品，直接利用勾爪頂部壓下去也有奇效， 好運的話還能一次獲得幾個公仔！

【秘技4】Illusion Spin - 這種盒型模型一般都是瞄準圈圈，不過難度十分高。其實只需要調整一下位置，像上圖般突出一小部分，用一邊勾爪壓向角落，盒子就會神奇地轉動。一壓就會旋轉，掉落洞口。

【秘技5】勾爪前端反映爪力 - 揀選公仔機前可觀察勾爪前端的閉合程度，能某程度上反映勾爪力量。

【秘技5】（《この差って何ですか》截圖）

【秘技6】獎品愈少=愈易夾 - 中島小姐表示佈景公仔數量一般反映庫存量，佈景公仔少代表店家想客人盡快夾光，好讓他們更換新品，一般都會放得較接近洞口。

【秘技6】（《この差って何ですか》截圖）

【秘技7】叫店員 - 中島小姐表示無論怎樣嘗試也夾不到公仔的話，可以使出最終手段，就是叫店員幫忙。店員一般都會從旁指導，好人的話還會移動獎品，方便客人夾。不過