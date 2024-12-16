消委會｜夾公仔機鬆爪、誤導投訴倍增　一半成功處理　倡適度規管

消委會今年首11個月，接獲42宗有關夾公仔機的投訴。消委會總幹事黃鳳嫺指認為由於不用領取任何牌照便可營運，門檻較低，令投訴急增。成功處理的投訴僅佔一半，因為很難聯絡機主，即使成功也不一定取得共識。她建議參考內地、新加坡和英國做法，政府檢視法例後作適度規管。



消委會建議政府檢視法例，考慮規管夾公仔機。（梁鵬威攝）

前年接獲7宗投訴 今年超過42宗

消委會近年接到愈來愈多有關夾公仔機的投訴，由前年的7宗，升至去年的16宗，今年首11個月更有42宗。

過往營運夾公仔機須向食環署或民政事務署申領牌照，規定不設現金獎、禮品價值不可高於300元，每局收費不多於5元。隨着法庭2022年裁定夾公仔機不符合《公眾娛樂場所條例》中對「娛樂」的定義，因此不用申領牌照。

消委會總幹事黃鳳嫺認為，隨着夾公仔在香港愈來愈受歡迎，加上營運門檻低、不用領取任何牌照便可營運，令投訴增加，涵蓋爪夾設置、獎品條款問題、與機主的聯絡、獎品質素與代幣兌換等。投訴處理成功率僅有一半左右，因為很難聯絡機主，即使成功聯絡，也不一定能與投訴人取得共識。

消委會總幹事黃鳳嫺建議政府檢視法例，考慮規管夾公仔機。（梁鵬威攝）

望檢視法例作適度規管

黃鳳嫺認為政府應檢視法例，考慮作出規管。舉例內地2022年提出生產商擺放夾公仔機要經一定審核，不得有宣揚賭博成份，夾取的獎品要安全及內容健康，不准提供假冒貨品。新加坡3月起亦加強規管，限制獎品價值最多100新加坡元，不准提供現金獎。英國訂明夾公仔為程度較輕微的賭博，每局收費不可多於1英鎊，獎品最多50英磅。