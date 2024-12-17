紅館｜何敬康再反駁羅淑佩　稱康文署3年拒441申請　斥審批無準則

選委界立法會委議員何敬康上星期日（15日）在社交平台發文，指紅館「人影都冇隻」，新任文體旅局局長羅淑佩昨晚反擊，解釋紅館場外看似「靜悄悄」，只因歌手劉德華於館內綵排如火如荼，而康文署指紅館過去3年使用率均為100%。



何敬康今（17日）再發文反駁，批紅館多次拒絕歌手租用申請，審批準則不清，「多年來一直予全港申請人的印象就是『無準則』」。他引述康文署數據，過去3年紅館共舉辦311場活動，即每年僅舉辦百多場活動，而拒絕的活動則達441宗，質疑場地流轉太慢，促相關部門公開拒絕申請的清單以及審批機制。



何敬康今發文，批紅館多次拒絕歌手租用申請，審批準則混亂。（資料圖片/黃浩謙攝）

稱有歌手反映 訂場被拒逾10次 康文署未解釋理由

何敬康今在社交平台發文，批評紅館租用審批準則混亂。他指，有不止一名「亞洲著名」、並曾在紅館演出過的本地歌手向他表示，近一兩年曾數次申請租用紅館卻被拒絕，當中有人被拒絕逾10次，且每次都沒有解釋，讓人感到「不公和不解」 。他又引鄭中基曾申請紅館7次才獲批，以及另一歌手黃凱芹連續22次被拒的經歷，批評相關部門從無公開審批準則。

批每年只辦百幾場活動 質疑場地流轉太慢

康文署曾回覆他，從2022至今年11月，紅館分別舉辦了83、113和115場活動，而拒絕的活動則有88、190和163場。何敬康質疑，紅館每年僅舉辦113至115場活動，流轉太慢，又指署方曾表示體育項目優先，希望署方可公開全年紅館共舉辦了多少體育項目。他並促相關部門公開拒絕申請的詳細清單、審批機制以及負責審批的人物等資料。

他指，曾收到多個盛事主辦方意見，指香港「 不作為、不積極、沒場地、沒配套」，令他們選擇落戶其他地方。他又指，曾有申請紅館被拒的歌手表示，香港舉辦演唱會又困難又缺乏配套，投資者越來越少，改向其他地區投資。

立法會選委界議員何敬康12月14日晚上7時在紅磡香港體育館 （紅館）實地考察，形容「人影都冇隻」，反問「是不是冷淡得有點可憐？」（何敬康Facebook圖片）

何敬康上周六（14日）晚紅磡香港體育館 （紅館）外考察後，在社交媒體發文，形容「人影都冇隻」。他指在今年第四季至明日首季，紅館就只有劉德華、汪明荃、陳慧嫻等30多場演唱會，質疑當局寧丟空都拒批場予「不賣座」歌手，要求文化體育及旅遊局和康文署解釋。

新任文體旅局局長羅淑佩周一晚（16日）在社交媒體發文反駁何敬康，稱紅館外面看似「靜悄悄」，只因今日開演的劉德華跨年演唱會的綵排正如火如荼。而康文署指紅館過去3年使用率均為100%，優先考慮批予辦大型體育活動申請。