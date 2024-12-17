紅館｜何敬康指人影都冇隻　羅淑佩還擊：館內劉德華綵排如火如荼

立法會選委界議員何敬康上周六（14日）晚紅磡香港體育館 （紅館）外考察後，在社交媒體發文，形容「人影都冇隻」，看着前方幾家「大酒店」（指殯儀館）招牌，「竟有點《破．地獄》的感覺」。他指在今年第四季至明日首季，紅館就只有劉德華、汪明荃、陳慧嫻等30多場演唱會，質疑當局寧丟空都拒批場予「不賣座」歌手，要求文化體育及旅遊局和康文署解釋。



劉德華在紅館舉行的20場跨年演唱會《今天… is the Day劉德華巡迴演唱會 》今晚（17日）開鑼。新任文體旅局局長羅淑佩周一晚（16日）在社交媒體發文反駁何敬康說：「有時大家見到紅館外面看似靜悄悄，但其實埸內工人搭台、歌星踩台、全人類full dress rehearsal（正式綵排）正進行得如火如荼，明天（17日）開show的劉德華跨年演唱會也不例外。」康文署指紅館過去3年使用率均為100%，優先考慮批予辦大型體育活動申請。



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何敬康：繁華周末紅館卻「人影都冇隻」

何敬康昨日（15日）在Facebook發文，稱上周六（14日）晚上7時到「香港最具代表性」的演出場地紅館實地考察，「香港，曾經是亞洲巨星搖籃，演唱會之都，無數本地、亞洲和國際頂級歌手以踏足紅館為榮」，但他眼前卻看到竟有點《破．地獄》的感覺，感慨「『今天』沒劉華！『今年沒聖誕』？」

（14日）應是聖誕節前其中一個最繁華的周末，紅館這裏，卻「人影都冇隻」，天氣寒冷北風呼呼下氣氛帶點肅殺，遙望對面的殯儀館區域，孤伶伶的演唱會戶外廣告加上幾家「大酒店」招牌，竟有點《破．地獄》的感覺。 立法會議員何敬康

立法會選委界議員何敬康12月14日晚上7時在紅磡香港體育館 （紅館）實地考察，形容「人影都冇隻」，遙望對面的殯儀館區域，指孤伶伶的演唱會戶外廣告加上幾家「大酒店」招牌，竟有點《破．地獄》的感覺。（何敬康Facebook圖片）

指農曆新年傳統熱門檔期竟無演出

他指當如果不是劉華連續搞十多天的跨年騷，在這個曾經的演唱會之都，整個24年第四季至25年第一季的半年內，竟然只得馮允謙（3場）、汪明荃（2場）、陳慧嫻（4場）、王菀之（2場）、鄧麗欣（3場）舉行演唱會，「是不是冷淡得有點可憐？竟然連農曆新年傳統熱門檔期都沒有演出啊！」

立法會選委界議員何敬康質疑紅館寧願空蕩蕩，都不接受申請。（資料圖片／黃浩謙攝）

質疑寧丟空都拒批場予「不賣座」歌手 要求文體旅局和康文署解釋

何敬康表示，很多歌手都向媒體反映過，他也聽一些歌手親口說過，紅館的檔期是非常難訂，館方也會經常否決部份被認為「不賣座」歌手的申請。

我實在難以理解，紅館寧願空蕩蕩都不接受申請？寧願見到鄰近的大灣區城市如澳深廣珠，或亞太區其他都市每個周末都有大量來自香港的歌手開騷，而帶來甚大經濟效益？還是我們的演唱會經濟配套不足令主辦商「計唔掂數」而改在其他地方開騷？我實在想不通，也一定會正式要求文體旅局和康文署解釋說明！ 立法會議員何敬康

引述外籍人士指香港聖誕氣氛愈來愈冷淡

何敬康續說，最近有很多在港外籍人士向他指出，香港聖誕氣氛愈來愈冷淡，「街上裝飾燈飾黯淡無光，彷如許志安歌曲《今年沒聖誕》。」所以他當晚順道親自考察尖東和尖沙咀一帶，「無疑比起以往是沒有那麽五光十色，應該可以做得更好一點，因為不少內地和亞洲遊客都是為了香港這座中西合璧城市的聖誕氣氛來港度假。」

他認為當局應該帶頭，或聯同地區做好聖誕裝飾工作，例如參考部份西方耶教國家的聖誕燈飾裝飾和聖誕市集等，不要讓特意到港的遊客們覺得不外如是。

康文署：紅館過去3年使用率均為100% 優先考慮批辦大型體育活動

康文署周一（16日）在Facebook專頁「康文＋＋＋」發文「解釋說明」，隔空回應何敬康。署方指能夠一踏紅館舞台是不少表演者夢想，「紅館檔期一直深受大型活動同演唱會主辦者歡迎，過去3年使用率均為100%。跨年演唱會檔期更加係兵家必爭」，如2022年有陳奕迅、2023年有張學友、今年2024年有劉德華。

呢幾日，劉德華跨年演唱會嘅舞台搭建、技術裝置、綵排等工作進行得如火如荼，12月17日就會有第一場演出，一眾影迷樂迷聖誕新年不愁冇節目！講開演唱會，嚟緊幾個月喺紅館登場嘅歌手仲有陳慧嫻、王菀之、鄧麗欣，大家撲咗飛未啊? 康文署

康文署表示，紅館是體育館，因此一般會優先考慮想在紅館舉辦大型體育活動的訂場申請，紅館一直舉辦各類型體育活動，2024 年就有世界香港夜光龍醒獅錦標賽、世界女排聯賽、香港羽毛球公開賽、世界跆拳道品勢錦標賽等體育盛事，強調「精彩繽紛！」

反駁聖誕氣氛冷淡：聖誕新年有連場活動

康文署也回應聖誕氣氛冷淡的批評，指出聖誕新年期間，旅遊發展局在西九文化區有「香港冬日巡禮」，本月24日至26日晚上8時連續3晚舉辦「冬日維港水上煙火」，31日晚上更舉辦大型「香港跨年倒數」；另有到海洋公園可探望大熊貓「樂樂」、「安安」、「可可」，去迪士尼樂園參加奇妙聖誕活動，去大館等也有不同景點遊覽。

羅淑佩：紅館外面看似靜悄悄 內裡劉德華綵排如火如荼

文體旅局局長羅淑佩其後加入隔空反駁何敬康，她在Facebook發文揶揄他說：「有時大家見到紅館外面看似靜悄悄，但其實埸內工人搭台、歌星踩台、全人類full dress rehearsal（正式綵排）正進行得如火如荼，明天（17日）開show的劉德華跨年演唱會也不例外。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指有時紅館外面看似靜悄悄，但其實埸內綵排正進行得如火如荼。（梁鵬威攝）

不認同聖誕氣氛冷淡：今年聖誕市況在北風中回春

羅淑佩對何指聖誕冷淡不以為然，「很開心見到今年聖誕市況在北風中回春，上周末（14日）金鐘商場人山人海要與大型聖誕佈置打卡，其他地方如西九文化區、利東街、大館也見人頭湧湧。」