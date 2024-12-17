康文署：紅館過去3年使用率均100%　跨年演唱會檔期兵家必爭

康文署周一（16日）在社交專頁發文稱，紅館檔期一直深受大型活動同演唱會主辦者歡迎，過去3年使用率均為100%。跨年演唱會檔期更是兵家必爭，2022年有陳奕迅、2023年有張學友，今年則有劉德華。而在未來幾個月，在紅館登場嘅歌手仲有陳慧嫻、王菀之、鄧麗欣。



康文署在社交專頁發文稱，紅館檔期一直深受大型活動同演唱會主辦者歡迎，過去3年使用率均為100%。（康文署Facebook圖片）

康文署在社交專頁發文稱，於紅館舉辦大型體育活動的訂租申請，一般會獲優先考慮。（康文署Facebook圖片）

大型體育活動一般優先考慮

康文署指出，紅館是體育館，舉辦大型體育活動的訂租申請一般會獲優先考慮。今年就有世界香港夜光龍醒獅錦標賽、世界女排聯賽、香港羽毛球公開賽、世界跆拳道品勢錦標賽等盛事。

康文署稱聖誕新年期間除有演唱會，還有其他精彩活動，例如旅發局正於西九文化區舉辦的「香港冬日巡禮」。（康文署Facebook圖片）

聖誕新年期間不只有演唱會

署方又提醒，聖誕新年期間除有演唱會，還有其他精彩活動，例如旅發局正於西九文化區舉辦的「香港冬日巡禮」，大家可和6層樓高的巨型聖誕樹及其他節日佈置「打卡」。在12月24日至12月26日晚上8時，旅發局並會舉辦「冬日維港水上煙火」；在12月31日晚上更舉辦大型「香港跨年倒數」，屆時有長達12分鐘的煙花匯演。

此外，署方籲市民記得到香港海洋公園，探望大熊貓「樂樂」、「安安」、「可可」；並可到香港迪士尼樂園、大館等不同景點。