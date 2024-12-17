警員認自製口供　訛稱多案已銷或不再追究　求情稱想貪快及省資源

年輕警員調查盜竊及襲擊等7宗案時，聲稱「一時貪快」，偽造多份口供，訛稱事主不追究事件或銷案，從而終止調查。他在處理一宗涉及百佳的盜竊案時，又重施故技，向事主及被捕人的家屬均訛稱已處理，並偽造供詞結案。惟其上司認為百佳不會放棄追究，私下再調查而揭發事件。警員今（17日）在西九龍法院(暫代區域法院)承認7項公職人員失當罪，求情指疫情和社會運動令警隊人手不足，他為省時省資源及息事寧人才這樣做。法官斥被告知法犯法，欺上瞞下，目無法紀，明言判監是唯一選項，把判刑押後至明年1月13日，以索取其背景報告，被告期間須還押。



被告胡兆俊（26歲），他於2016年加入警隊。被控七項公職人員失當罪，案發介乎2019年12月至2020年9月，共涉4宗襲擊案、2宗盜竊案和1宗使用虛假文書案，合共7宗案件。

被告胡兆俊在西九龍法院(暫代區域法院)認罪。(資料圖片)

報案人無暇銷案 被告自製不追究口供

案情指，被告案發時駐守葵青警區刑事調查隊第六隊。首宗案件涉及一宗襲擊案，報案人陳偉豪於2019年7月報案，指女兒被同學襲擊。校方其後處理事件，陳向警員稱不再追究。惟陳因工作關係，未有到警署錄取口供，也沒有警員和他聯絡。該案的調查報告中，被告記錄他已向陳錄取不追究供詞，檔案內也有該份偽造的供詞。警方遂終止調查。

偽造供詞錯漏百出

在另一案件中，被告亦用相類方法，偽造不追究供詞，令警方終止調查。他在使用虛假文書案中，但他偽造的供詞有多項資料出錯，包括證人的名字應為吳英峻，他在供詞中卻寫成「吳俊文」。

通知超市職員取1800元賠償金

此外，被告在調查一宗百佳超市盜竊案時，致電通知百佳報案職員到警署拿取賠償金。他其後向超市保安部員稱，案件已用警司警誡方式處理，女被捕人家屬願意向百佳賠償1800多元。被告於葵涌警署內把賠償金交給保安部職員。

向被告捕人兒子稱百佳願收賠償了事

被告同時亦聯絡被捕人的兒子，指百佳收取賠償，可不追究事件。被捕人的兒子遂向被告支付1800多元賠償金，又按被告指示，向其他警員訛稱被捕人入住葵涌醫院。被告則向上級稱，因被捕人在葵涌醫院留醫，未能到警署報到。被告亦偽造報案人的不追究供詞，該案最終被終止調查。

總督察對百佳不追究起疑

惟該警區的總督察發現，百佳案報案人的首份證供不翼而飛，又認為百佳即使收取賠償，也不會不追究案件，遂派出名督察向報案人查問，從而揭發案件。

官斥被告欺上瞞下叫案中人配合劇本

法官今指，被告調職至涉案刑事調查隊不足6個月內，已開始偽造口供，指事主不追究事件，以達致終止調查的目的，直斥被告目無法紀，其後更是變本加厲，要求案中一名證人向其他警員撒謊，以配合其「劇本」。被告在案中欺上瞞下，加重案件的嚴重性。

求情稱為省資源息事寧人

辯方在書面求情稱，案發時正值疫情和社會運動的高峰，當時警隊人手不足，為節省辦案的資源，被告「一時貪快」，抱息事寧人的心態。惟法官指，此不構成犯案理由，他知法犯法，不但影響警隊的聲譽，亦動搖市民對警隊信心。法官亦不接納，本案沒有實質影響，不認為被告因怠忽職守，反指他在一年內多番犯案，明言監禁是唯一選項，押後判刑。

案件編號：DCCC 104/2023