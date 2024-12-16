警司陸振中自辯｜指3下屬自爆違規求協助　陸：堅決拒絕同流合污

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（16日） 在區域法院續審。陸就危駕及襲擊事件自辯時稱，當日是為一位即將調職同事的歡送活動，他因身體不適及腰痛而提早離開，但三位曾作供的下屬卻稱有事相求，並向他說他們3人因涉及違規事項，希望被告幫忙處理，陸稱他堅決拒絕同流合污，結果4人在停車場內糾纏。陳否認期間曾襲擊同袍，但同意有逆線行車，因他指當時沒有留意行車線的方向。



被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子x，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中否認曾非禮及襲擊其下屬。(朱棨新攝)

督察蔡文浩早前供稱，曾遭被告陸振中咬傷中指。(朱棨新攝)

腰痛不適提早離開

陸今繼續作供，講及2022年7月15日晚的事件，他稱當日是為一位即將調職同事作歡送活動，但他身體不適及腰痛，所以打算提早離開，但涉案的3位下屬，即投訴遭非禮的女事主X、督察蔡文浩和賴文顯此時行近他，並稱有事相求，希望陸可以幫忙。

指3人自爆違規事包括有上級帶寵物回警署

陸稱，三人稱他們在處理沙頭角警署的出勤問題時有「做手腳」，包括把閉路電視時間較遲8-10分鐘，及批核同事遲到早退及加班的津貼費用等，又指出有上級把家中寵物帶回警署，著下屬幫忙照顧。他們擔心紀律調查會影響前途，他們知道被告與當時負責調查的警司很熟悉，於是希望陸能動用私人關係幫忙解決。

陸稱覺3名下屬好煩

陸又稱，他當時沒有答應3名下屬，只覺他們「好煩」，又認為他們此舉有機會令陸觸犯公職人員行為失當罪，因此回應說：「我唔會同你哋同流合污架！」隨後就離開活動現場。

指3人緊追怕陸報串

陸又指出，他離開現場後，想到停車場取車，但3人沿途緊追他，要求他不要「報串」，X更用手「箍」他的腰，想把她的手放在陸的肩膀上，並對他說：「阿sir對唔住，我哋飲大咗，畀次機會唔好講出來。」

指X追問可否車她返屋企

陸稱他覺反感，想甩開X的手，但X如拉拔河般拉住他問：「阿sir你咁急去邊，可唔可以車我返屋企？」陸稱要回警署，X即對在後方的同袍大叫，指：「阿sir話宜家返差館報串。」

指X求情說：阿Sir唔好咁絕情

陸稱他們一路糾纏至停車場，從閉路電視片段可見，陸當時行到車輛停泊的位置。他指當時三人可能受酒精影響而大聲說話，他想擺脫3人，但X一直跟他拉扯並求情說：「阿sir唔好咁絕情，你都唔想睇住我哋前途盡毀。」

3人阻開車及搶其車匙

陸稱他當時很氣憤，便對X說：「你知唔知自己講緊乜嘢，你宜家係叫我知法犯法。」三人亦不停阻止他開車，包括搶他的車匙等。他同意當時有逆線行車，但他稱當時並不知道在逆線行駛。

案件編號：DCCC 137/2023