休班警無牌兼醉駕被捕　揭曾多次無牌下接載同袍　認罪囚6個月

休班警無牌駕駛兼醉駕，遭交警截停時以高速駛走，最終被捕，並揭他早前已經常無牌下載其機動部隊的同事上下班。又因其座駕是其父登記，令其退休警父亦被捕。兩父子早前承認多項交通罪名，案件今(12日)在沙田法院判刑，署理主任裁判官鄭紀航判刑時指休班警連續犯案，判他入獄6個月、罰款15,500元及停牌兩年，其父則判社會服務令160小時及罰款12,500元。



休班警認危駕醉駕等14罪

兩名被告：姜淇傑（26 歲，子）及其父親姜知勇（58歲，父）。姜淇傑承認 14 罪，包括1項危險駕駛、6 項駕駛時沒有駕駛執照、6 項沒有第三者保險而使用汽車、及1項血液酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車罪；其父則承認5 項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，及 5 項允許他人使用沒有第三者風險投保的汽車。

兒子姜淇傑及其退休警父親姜知勇在沙田法院分別判囚6個月及社服令160小時。(資料圖片)

首被告被截查時高速駛走

首被告於2023年12月25日清晨駛經長青隧道時危險駕駛，導致一輛的士被迫停下，警員截停他作調查時，首被告以高速駛向新界，期間12度橫過雙白線，警員放棄追截。

其父亦因允無牌人士駕駛被捕

警員經調查後在天悅邨找到首被告，發現他雖曾獲發「P牌（暫准駕駛執照）」，但已於2023年3月被取消。被告所駕駛的車輛則是其父是車主，其父事後亦因允許無有效執照人士駕駛而被捕。

被告駛走時超速逾一倍

調查發現，首被告案發時曾以最高達每小時165公里駛走，但青朗公路的車速限制是每小時80公里；另首被告當時體內每100毫升的血液含有65至115毫克酒精。被告除了在這次事件上無牌駕駛外，亦曾多次在無牌下接載其機動部隊同事。

求情信稱愧對警隊的信任和栽培

首被告認罪被還柙後撰寫求情信稱，對其行為感到羞恥，並愧對警隊對他的信任和栽培，違背了維護法紀的初心。他早前求情稱因工作壓力大，案發前曾喝下2至3罐啤酒。

案件編號：STCC 1488/ 2024