土力工程處650萬研數碼航空照片解讀系統　可見證九龍寨城拆卸史

土木工程拓展署轄下的土力工程處今日（17日）公布，12月底推出全新的「數碼航空照片解讀系統」，研發費用為650萬元，可將傳統紙本航空照片轉化為三維數碼數據和影像，能夠提升斜坡安全管理成效，有助應對極端天氣的挑戰，而政府部門可率先使用，在辦公室通過平台搜尋及下載相關照片。



此外，由土力工程處設立的航空照片圖書館，收藏超過37萬張航空照片。目前首階段已將7萬張紙本航空照片數碼化，會繼續完成全部相片。政府亦可通過航空照片，見證九龍寨城的發展及拆卸歷史。



政府部門可率先使用「數碼航空照片解讀系統」

土力工程處公布，12月底推出全新的「數碼航空照片解讀系統」，將傳統紙本航空照片全面轉化為三維數碼數據和影像，以建立三維數碼模型，用於斜坡安全管理和土地規劃 。簡單而言，航空照片的原理為通過一條特定飛行路線，連續拍攝立體影像，就像左右眼睛看到的畫面，再傳入大腦重疊。

該系統的研發費用為650萬元，由政府創新及科技基金提供，政府部門及參與政府工程項目的工程業界將可率先使用。用戶可隨時在辦公室通過平台搜尋及下載相關照片，節省借取紙本航空照片的時間和不便，並能省卻航空圖書館的人力資源。

此外，該系統能配合政府推廣創新科技，並能推動香港發展為智慧城市。而岩土工程從業員能更便捷解讀航空照片，提升斜坡安全管理成效，有助應對極端天氣的挑戰。

土力工程處副處長（規劃及測試）楊暉（右）、土力工程處總土力工程師／規劃及拓展高韻儀（左）。（盧翊銘攝）

可通過航空照片見證九龍寨城的發展

土力工程處副處長（規劃及測試）楊暉表示，航空照片的應用範疇，包括繪製地質岩土圖、編制人造斜坡紀錄冊、編製天然山坡山泥傾瀉紀錄冊及評估山泥傾瀉災害、協助規劃與管理土地、確定土地發展歷史。例如政府可通過航空照片，見證九龍寨城的發展及拆卸歷史。

土力工程處航空照片圖書館收藏37萬張相

土力工程處總土力工程師／規劃及拓展高韻儀指，香港最早的航空攝影紀錄為100年前，由英國皇家海軍飛機攝影。現時土力工程處設有規模最大的航空照片圖書館，收藏超過37萬張航空照片。

高韻儀又指，土力工程處於2022年起，已建立「數碼航空照片解讀系統」，首階段已將7萬張紙本航空照片數碼化，未來會完成全部37萬張相，至於紙本航空照片外借服務則會維持。