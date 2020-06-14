黑雨致27宗山泥傾瀉　土力工程處無人機測量及激光掃描調查

於6月6日，天文台發出3年來首個黑色暴雨警告信號，持續約3小時。發展局局長黃偉綸今日（14日）在網誌中表示，天文台當日凌晨發出山泥傾瀉警報，生效時間長逾36小時，期間共接獲27宗山泥傾瀉報告。土木工程拓展署轄下土力工程處的山泥傾瀉勘測組，即時審視每宗報告，並派遣多隊由專業及技術人員組成的勘測隊前往現場視察，調查山泥傾瀉事故成因。

2016年5月一場暴雨，引發西貢區多宗山泥傾瀉，其中西灣路天然山坡發生嚴重滑坡，塌下的2 100立方米的泥石，堵塞進出西灣村的通道。（發展局資料圖片）

黃偉綸在網誌中指，香港山多雨水多，尤其是氣候變化會帶來更頻繁和更強的暴雨，要做到零山泥傾瀉風險幾乎是不可能。

西貢西灣路已建築柔性防護網

土木工程拓展署土力工程師衛卓霆說，2016年5月一場暴雨，引發西貢西灣路天然山坡的嚴重事故，塌下的2 100立方米泥石，堵塞進出西灣村的通道。該嚴重事故屬深層滑坡，深度約12米，在香港並不常見。由於該天然山坡距離路面高達100米，他們應用創新科技，包括以無人機觀察及拍攝山泥傾瀉發生後的情況，並利用空載激光掃描及攝影測量技術收集數據，製作立體數碼地形模型，有助更全面了解山泥傾瀉的成因、規模和過程，以及評估再發生山泥傾瀉的風險。

勘測組在天氣穩定後前往事發地點進行實地勘察，但西灣路山泥傾瀉殘痕非常陡峭，沿殘痕上山並不可行，當時在民安隊協助下，繞路經過300-400米崎嶇山路抵達現場。現時該天然山坡已建築柔性防護網，並放置提示路牌，提醒市民遠離斜坡。