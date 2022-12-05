土力工程處引入建築物料自動測試系統　每日測試量大幅提升

土力工程處轄下的工務試驗所為政府工程提供多種建築材料測試服務，現時每年為政府公務工程進行60萬項測試，面對工程量增加，工務試驗所研發了全球首套「自動混凝土轉測試系統」，以及全港首套「自動鋼筋測試系統」。土力工程處處長張偉文稱，引入兩套系統有助保障員工職業安全以及提高測試量。



傳統混凝土磚測試需要人手量度尺寸及重量，再把混凝土磚放在護養水缸中。在指定日子後工作人員把混凝土磚從護養水缸中取出，放入壓磚機進行抗壓測試，其後再以目測的形式判斷混凝土磚的破裂模式是否合乎標準。整個過程需以人手處理，存有記錄出錯及人手操作時發生意外的風險。引入「自動混凝土磚測試系統」便可使用電腦控制整個測試過程，從量度到使用人工智能判斷混凝土磚的破裂模式。

工作人員指，以人手進行測試，一日8小時大概能測試100粒磚，需要2至3位員工完成整個過程，「自動混凝土磚測試系統」一日8小時則大概能測試160粒磚，過程只需一位工作人員。

張偉文表示，系統花約970萬建造，每年維修費約50萬元，現時約兩成的混凝土磚使用系統進行測試，未來有望擴充系統，使五成的混凝土磚使用系統測試。

傳統的鋼筋測試需要人手量度鋼筋的長度和重量，並於鋼筋樣本畫上等距刻度，隨後把鋼筋放入拉力測試機，過程中工作人員需要把引伸計移除，以免引伸計在鋼筋斷裂時受到損害，過程具一定的危險性。

引入「自動鋼筋測試系統」可使用機械臂從樣本架上抽取需要的鋼筋進行量度，其後放入拉力測試機，工作人員可在外面看到整個測試的過程及相關數據，減低人手輸入電腦時出錯及受傷的風險。機器一日測試量達80枝鋼筋，比人手一日測試50枝更有效率。

張偉文形容兩個自動測試系統物有所值，測試服務的效率以及質素將所提高。（鄧宇詩攝）

張偉文形容研發兩套自動測試系統物有所值，測試服務的效率及質素將有提高，未來可投放更多人手在優化服務上，持續研發其他建築物料的自動化測試系統。