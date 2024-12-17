大熊貓BB｜大亂鬥兩回合細佬敗走認輸　網民讚︰家姐鐵頭功好犀利

海洋公園大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，家姐及細佬已出生滿四個月，體型在不知不覺間已「暴風式成長」。海洋公園今日（17日）在社交媒體發布兩姐弟的「熊貓大亂鬥」影片，只見家姐巾幗不讓鬚眉，更使出「愛心熊抱」，細佬只有捱打的份，只好能敗走認輸，家姐最終在兩合回都取得完勝。有網民便留言大讚家姐武功高強，「啲鐵頭功都好犀利呀！」



海洋公園大熊貓官方專頁

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家姐巾幗不讓鬚眉使出「愛心熊抱」 細佬敗走

海洋公園今日在IG公布大熊貓BB的打架片段，影片長達近1分鐘，只見熊貓大亂鬥第一回合開始後，家姐巾幗不讓鬚眉，相比細佬非常勇猛，更使出「愛心熊抱」，細佬只有捱打的份，家姐最終徹底完勝。

直至第二回合開始，家姐更進化成「進擊的家姐」，不斷發出熊鳴，並採用高級的心理戰術「投降輸一半」，最終細佬再次敗走認輸。不過兩姐弟床頭打架床尾和，相信牠們轉過頭便會和好如初。

海洋公園展館「大熊貓之旅」已重新開放。（海洋公園網站圖片）

網民笑說︰做細嘅都逃唔過呢關

網民紛紛對片段表示哭笑不得，留言笑說「家姐果然係家姐，來至血緣的鎮壓，做細嘅都逃唔過呢關。」亦有網民讚家姐武功高強，「啲鐵頭功都好犀利呀！」