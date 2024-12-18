巴士加價｜李頌恩稱旅客為主觀光線加幅較大　「返工線」加幅已低

運輸及物流局昨日（17日）公布，行政會議會批准三間巴士公司明年起加價。運輸署署長李頌恩表示，會根據市民使用頻率，調整不同路線的加幅。當中觀光、馬場等旅客為主路線加幅會較大。



行政會議會批准三間巴士公司明年1月5日起加價，九巴加4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%。（資料圖片）

行政會議會批准三間巴士公司明年1月5日起加價，九巴加4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%。運輸署署長李頌恩昨日稱三巴過去16年間每年平均加幅1.6%至2.2%，低於16年平均通脹，遭議員斥「拉勻16年」來比較，並不合理。

她今（18日）在電台節目指，運輸署在審批加價時，已考慮巴士公司的過去營運狀況、未來財務預測、服務質素以及市民承受能力，盡量平衡對民生造成和影響，以及巴士公司的財政情況。之所以與16年通脹比較，是希望提供一個額外資料供市民參考。「巴士公司加價情況，同大圍環境嘅家庭月入中位數等指數變動比較，有一個客觀資料俾大家參考。」

李頌恩表示，運輸署在審批加價時，已考慮巴士公司的過去營運狀況、未來財務預測、服務質素以及市民承受能力。（資料圖片/盧翊銘攝）

她又指，會研究市民使用不同路線的頻率，從而調整各路線的票價加幅。當中市民較常使用的，如上下班會乘搭的路線，加幅會比較低；而一些觀光路線、馬場路線以及假日休閑路線，加幅會較高。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，根據政府的巴士票價調整方程式，三間巴士公司今年加價的幅度約為3%至4%，現時3間公司均高於計算結果。當中城巴過去5年的累計加幅達到約35%，或令市民感到負面。

陳恒鑌指，政府批准巴士公司加價，意味需就「2元優惠計劃」向巴士公司提供更多補貼，建議政府審視優惠有無出現浪費情況。（資料圖片/馮子健攝）

他又指，政府批准巴士公司加價，意味需就「2元優惠計劃」向巴士公司提供更多補貼，建議政府審視優惠有無出現浪費情況。

陸頌雄建議巴士公司推出來回程乘車優惠等措施，增加收入。（資料圖片）

立法會交通事務委員會委員陸頌雄對政府批准的票價加幅感到失望，又認為政府現時已需為「2元優惠計劃」大幅補貼巴士公司，不應批出這麽多加幅。他建議巴士公司推出來回程乘車優惠等措施，增加收入。