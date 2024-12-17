巴士加價｜行會准下月5日起加價　政府︰80%乘客每程多付不超$0.5

運輸及物流局今午（17日）公布，行政會議會批准明年1月5日起加價，九巴加4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%。其中，九巴由於計及到隧道費基金，加價幅度由原來的5.2%降至獲批的4.3%。當局估計實施新收費後，約80%的乘客每程須多付的車費不超過0.5元。

當局又指，在制訂個別路線的實際票價時，會作出適當調整，例如通勤路線採取較低的加幅。此外，當局亦會協助營辦商把握「一簽多行」等機遇，開辦具特色的旅客服務路線，亦會因應乘客最新需求改善和重組路線。



九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

九巴加價申請計及隧道費基金 由5.2%降至4.3%

運輸及物流局公布，各巴士營辦商由明年1月5日起加價，九巴加4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%。當局估計實施新收費後，約80%的乘客每程須多付的車費不超過0.5元，約95%的乘客每程須多付的車費不超過1元。

而政府在審批過程中，檢視了巴士的服務質量，並參考行業的營運情況、預測財務表現，以及市民承受能力等。政府自2019年2起，豁免營辦商使用政府隧道及管制區的收費，所節省的隧道費設立的隧道費基金，亦繼續發揮作用，有效降低九巴今次的加價幅度。因此，九巴由原來獲批的5.2%，再計及隧道費基金後，便降至4.3%。

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通勤乘客乘搭的路線採取較低的加幅

當局又指，雖然巴士的載客量和收入在疫情後明顯恢復，惟消費和出行習慣改變等因素，仍未能完全回復至疫情前的水平，加上營辦商需以合理薪酬待遇，吸引優秀員工，並投放資源轉型至新能源巴士車隊。因此經小心考慮整體情況後，政府信納有必要適當調整票價，以助專營巴士營辦商維持合理財政能力以繼續營運和投資。

當局並指，在制訂個別路線的實際票價加幅時，政府檢視相關路線的服務性質和目前票價水平，作出適當調整，對日常通勤乘客乘搭的路線採取較低的加幅，務求對市民的影響減至最低。

政府繼續協助和督導營辦商把握「一簽多行」等旅遊業機遇，開辦具特色的旅客服務路線。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府助營辦商把握一簽多行機遇 辦旅客服務路線

此外，為減低加價的壓力，政府繼續協助和督導營辦商，多管齊下開源節流，包括進一步開拓非票務收入的來源、把握「一簽多行」等旅遊業機遇，開辦具特色的旅客服務路線，以及因應乘客最新需求改善和重組路線，以提升巴士網絡的營運效率。

當局並提到，政府的實施公共交通費用補貼計劃，為交通開支較高的乘客減輕交通費負擔；而二元優惠計劃亦惠及長者和合資格殘疾人士。政府正檢視兩個計劃的運作模式，讓有關計劃以財政上可持續的模式繼續提供。