巴士加價｜交諮會指政府已把關壓低加幅　張仁良：為維持優質服務

行政會議今日（17日）批准三間巴士公司明年1月5日起加價，加幅由4.3%至7.5%，高於通脹。交通諮詢委員會主席張仁良今日會後表示，政府已在此次巴士加價中起到把關作用，盡量壓低加幅度；又指疫後市民出行習慣改變，巴士公司面臨客源減少的困境，加價是出於維持優質服務的需要。



三間巴士公司明年1月5日起加價，交通諮詢委員會主席張仁良（右）認為政府已在此次巴士加價中起到把關作用。（何夏怡攝）

政府批准九巴加4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%。其中九巴、城巴早前分別向運輸署申請加6.5%、9.5%，因此獲批加幅均較申請時低；新大嶼山巴士的加幅與申請相若。

張仁良：疫後乘客減少 晚上人流量「返唔到轉頭」

新巴與城巴專營權去年7月1日合併，原有的新巴路線併入城巴經營，不過仍未能讓城巴盈利「起死回生」。上月底運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件，顯示城巴的市區專營權部分虧蝕5,740萬元；城巴早前亦公布，公司連續6年錄得虧損，累計達5.82億元。

被問及合併專營權後城巴為何仍未盈利，以及7.5%的票價加幅會否過高，張仁良表示，疫情之後，乘客數量恢復到疫情前九成，乘客的出行習慣有所轉變，舉例指疫情前的晚上八、九時，市民會搭乘巴士外出散步，但現時人流量「返唔到轉頭」，尤其是巴士乘客人數下跌，令到巴士公司營運收入減少。

他說，交諮會有建議政府把關巴士價格加幅，現時已經有所調低，雖然很多市民仍覺得高，但這是巴士公司維持優質服務的需要，「要有好的營運環境才做得到。」

張仁良建議政府未來協助巴士公司開源節流

經濟不景氣之下，市民的公共交通花費仍在增加，如長者乘車2元優惠將檢討、疫後公共交通費用補貼回歸400元門檻，而今次三間巴士公司再次加價，更引起多方批評，有意見指不考慮市民承受能力。

張仁良強調，政府已起到把關作用壓低加幅，亦建議政府未來協助巴士公司開源節流。他再提巴士公司的困境，指其受限於固定成本，例如油價增幅、車長薪酬等，整體壓力很大，但又想維持優秀服務質素，所以要做平衡。

他亦建議巴士公司努力改善營運，如在新能源方面，如電動、氫氣等加大研發投入，並且應映乘客出行路線的變化，整合車輛資源，做好線路分配等等。

今季專營巴士服務投訴逾6000宗

交諮會今日公布交通投訴組2024年第三季度報告，其中有關專營巴士服務的投诉及建議有6,232宗，較去年同季上升逾三成；190項建議中，有167項涉及路線，其餘則與服務時間、設置車站、班次/載客量有關。

被問到日後檢討公共巴士服務專營權時，會否加入更多規管或關鍵績效指標（KPI）的條款，以提升巴士服務水平，張仁良沒有正面回應，但他表示運輸署和巴士公司交流密切，會積極處理投訴。他介紹處理過程，包括核實投訴內容，如屬於交通擠塞還是巴士本身的問題、針對性處理被投訴最多的線路。