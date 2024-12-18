野豬｜全港剩約900隻　今年人道殺豬633隻南區最多　農鄉佔224隻

打鼓嶺上月有農夫被野豬襲擊致嚴重受傷，環境及生態局今（18日）回覆議員提問，今年野豬傷人案有7宗，針對野豬在農田或鄉村出沒造成的滋擾或破壞，漁護署今年共安排101次捕捉行動，並人道處理224隻野豬，未來會繼續加強這方面工作。「殺豬令」推行至今逾3年，漁護署統計今年野豬數目大減至約900隻，比2022年約1,830隻大幅下降。截至11月，漁護署一共人道處理了633隻野豬。



11月15日，打鼓嶺李屋新村一農地，有男子被野豬咬傷，血染推床。(陳浩然攝)

根據漁護署統計，現時全港野豬數目約900頭，比2019年約2,500頭大幅下降。2022年本港約有1,830隻野豬，2023年約1,369頭。署方指，過去三年相關平均年度開支約2,100萬元，管理人手方面為33人。

野豬傷人案有7宗 比前年跌8成

今年截至11月，漁護署於各區捕捉及人道處理野豬數目共633隻，其中南區最多，殺96隻；其次為屯門區，殺80隻。此外，署方稱今年以來野豬傷人案有7宗，比2022年的36宗下降約80%。

2024年1月至11月，漁護署於各區捕捉及人道處理野豬數字。（漁護署統計）

至於針對野豬在農田或鄉村出沒造成滋擾或破懷，今年截至12月10日，漁護署共安排101次捕捉行動，人道處理共224頭野豬，並稱未來會繼續加強這方面工作。署方指，2023年起已進一步調撥資源，將行動擴展至覆蓋更多郊野地區，增加行動次數至每月平均至少28次。

11月15日打鼓嶺李屋新村有農夫被野豬襲擊致受傷，漁護署表示已即時派員到場調查，與村代表及當地農民一同實地視察，並在事發區域放置多個捕獸籠、設置網絡監察攝影機，務求盡快捕捉有關野豬。食環署亦在當地垃圾收集站，採用經改良垃圾桶，防止野豬爬進覓食，減少其出沒誘因。

新界野豬。（資料圖片/黃偉民攝）

漁護署指，大龍實驗農場會定期舉辦講座，講解農田上預防野豬的方法；合資格農戶可申請農場改善計劃資助或低息貸款，購置預防野豬的設施。

漁護署表示，正全面檢視現行的野豬管理策略及相關措施，包括針對農田及鄉郊地區對策，預計明年上半年完成檢討工作。署方已委託野生動物管理專家，協助深入檢視並制訂優化行動計劃，設立執行時間表和監察機制，以及參考內地及海外地區的經驗和做法。