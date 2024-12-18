王賢誌7月無抵押借280萬元　年息33.6厘　僅還清兩月欠款遭入稟

藝人王賢誌（Vinci）上周五（13日）自行入稟高等法院申請破產，將在下年1月21日聆訊。《香港01》發現，有財務公司早在王賢誌申請破產前一日，入稟追討280萬元為期半年的無抵押債項，年息高達33.6厘，王只還款兩個月約16萬元的款項。

王賢誌持有一個市值2,329萬元的大角咀帝峯 · 皇殿單位，另持有家族企業王氏港建（0532）約28%股權，市值7000萬元，他是其中一名受益人，並非全資擁有。



《香港01》發現，有財務公司早在王賢誌申請破產前一日，入稟追討280萬元為期半年的無抵押債項，年息高達33.6厘，王只還款兩個月約16萬元的款項。（資料圖片／黃國立攝）

年息33.6厘 原半年內還清

藝人王賢誌（Vinci）上周五（13日）透過律師自行入稟高等法院呈請破產，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。財務公司「及時雨信貸」在王賢誌入稟破產前一日，即12月12日入稟向他追討293.1萬元債項。根據法庭文件，王並沒有交出抵押品，於今年7月以年息33.6厘，借款280萬元，原半年內還清，惟王於兩個月後開始欠款。

該名申請破產的人士為王賢誌（Wong Vinci），報稱住址在大角咀帝峯‧皇殿，與王賢誌經營的公司申報地址相同。

首5個月每月還款7.84萬

根據法庭文件，王與及時雨信貸於今年7月23日簽署借貸文件，首5個月每月還款7.84萬元，原訂下月23日還清287.8萬元欠款，但王只在首兩個月如期還款，即只還了約16萬元的款項，該案仍等候排期審理。

王賢誌在Facebook發文回應事件，指決定經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出， 又形容「如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子」，但未來「必定不會放棄」。

王賢誌曾獲頒授銅紫荊星章。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）

持市值逾2000萬元帝峯 · 皇殿單位

王賢誌出身大富之家，只為已嚗光約300萬元欠債自行申請破產，引起不少粉絲疑惑。根據紀錄， 王全資名下有一個大角咀帝峯 · 皇殿單位，銀行最新估值為2329萬元，王於2011年以約1,510萬元購入單位，物業現只有一個按揭，一般估計屬於正資產。

此外，王現時仍持有約2.078億股的家族企業王氏港建（0532），佔公司28.46%股權，以現時約0.33元推算，市值約7000萬。他以酌情信託人身份持有股份，而信託由其父親王忠桐成立，故此並非28%股份全屬於他，外間無法得知王的受益份額。

兩個月前，王賢誌在10月突將3245萬股王氏港建餽贈他人，持股量降至2.1億股，佔王氏港建（0532）約28.9%。