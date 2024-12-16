王賢誌回應申破產：人生不同階段如天氣　未來是嚴寒日子但不放棄

藝人王賢誌（Vinci）上周五（13日）透過律師自行入稟高等法院呈請破產，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。根據資料，有財務公司上周亦曾入稟追王約300萬元。



王賢誌晚上在Facebook發文回應事件，指決定經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出， 又形容「人生的不同階段有如天氣」，他雖然將迎接「一段嚴寒的日子」，但未來「必定不會放棄」。



王賢誌透過律師自行入稟申請破產。（資料圖片/梁碧玲攝）

法庭文件顯示，該名申請破產的人士名王賢誌（Wong Vinci），報稱住址在大角咀海泓道1號帝峯 · 皇殿。根據資料，王經營的公司，其申報地址與這名申請人的地址相同。資料亦顯示，及時雨信貸上周四(12日)曾入稟區域法院，向王追討欠款293萬餘元。

王賢誌晚上在Facebook發文回應事件，指決定經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出， 又形容「如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子」，但未來「必定不會放棄」。

王賢誌回應破產全文：



謝謝大家的問候訊息，抱歉令大家擔心了。關於這個艱難的決定，是我本人經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出。



因案件已經正式進入了法律程序，暫時我實在不便就此提供回應，同時希望大家可給予我更多空間及時間去處理所有事情。



如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子，不過對於未來，我必定不會放棄，繼續積極及堅強面對！謝謝！



藝人王賢誌是上市公司王氏港建創辦人王華湘的男孫，曾任東華三院主席，亦活躍於演藝界。他今年曾投資數百萬製作同志配對真人騷《Boyscation Too》，早前在ViuTV播放。