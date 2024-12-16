藝人王賢誌自行入稟申請破產　上周被財務公司追約300萬

藝人王賢誌（Vinci）上周五(13日)親自入稟高等法院呈請破產。根據司法機構網頁顯示，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。根據資料，有財務公司上周亦曾入稟追王約3百萬元。記者曾嘗試致電聯絡王，但電話不通。



王賢誌稱要處理參加者引起嘅問題而遲到，他表示做監製就係要全方位。（梁碧玲攝）

法庭文件顯示，該名申請破產的人士名王賢誌（Wong Vinci），報稱住址在大角咀海泓道1號帝峯 · 皇殿。根據資料，王經營的公司，其申報地址與這名申請人的地址相同。

資料亦顯示，及時雨信貸上周四(12日)曾入稟區域法院，向王追討欠款293萬餘元。

藝人王賢誌是上市公司王氏港建創辦人王華湘的男孫，曾任東華三院主席，亦活躍於演藝界。他今年曾投資數百萬製作同志配對真人騷《Boyscation Too》，早前在ViuTV播放。

王賢誌早前主持的電視節目《Boyscation Too》。（梁碧玲攝）

出身富貴的王賢誌表哥是鄭嘉穎。（IG/@mrvinciwong）

另外，而王賢誌的表姨則是港姐向海嵐（母親胡麗明的表妹）。（IG/@anneheung）

王賢誌曾獲頒授銅紫荊星章。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）

王賢誌曾任東華三院主席，他在2019年3月，李東海教師墮樓事件後，因東華三院是李老師任教學校的辦學團體，王當年有為李老師舉行超渡儀式，並成立獨立調查委員會了解事件，鼓勵老師免責講真相。（資料圖片）

案件編號：HCB8817/2024, DCCJ7350/2024