藝人王賢誌自行入稟申請破產 上周被財務公司追約300萬
撰文：陳曉欣
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藝人王賢誌（Vinci）上周五(13日)親自入稟高等法院呈請破產。根據司法機構網頁顯示，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。根據資料，有財務公司上周亦曾入稟追王約3百萬元。記者曾嘗試致電聯絡王，但電話不通。
法庭文件顯示，該名申請破產的人士名王賢誌（Wong Vinci），報稱住址在大角咀海泓道1號帝峯 · 皇殿。根據資料，王經營的公司，其申報地址與這名申請人的地址相同。
資料亦顯示，及時雨信貸上周四(12日)曾入稟區域法院，向王追討欠款293萬餘元。
藝人王賢誌是上市公司王氏港建創辦人王華湘的男孫，曾任東華三院主席，亦活躍於演藝界。他今年曾投資數百萬製作同志配對真人騷《Boyscation Too》，早前在ViuTV播放。
案件編號：HCB8817/2024, DCCJ7350/2024
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