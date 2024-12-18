退休漢涉牛頭角當無牌牙醫　否認指控　案明年4月審

六旬退休漢涉在牛頭角一個單位內無牌提供牙科服務，並提供檢查及造牙套等服務，惟有病人疑接受治療後牙肉發炎而揭發他疑無牌行醫。六旬漢被控兩項「未經註冊為牙醫的人以牙醫身分執業」。案件今（18日）於觀塘裁判法院再提訊，被告否認兩項控罪，裁判官把案件押後至4月22至25日審訊。



被告李鎮權被指無牌當牙醫，在觀塘法院否認罪名。(資料圖片)

被告李鎮權（64歲，退休人士）被控兩項「未經註冊為牙醫的人以牙醫身分執業」。控罪指被告分別於2019年5月某一日、及2022年10月1日至2023年9月30日期間（包括首尾兩日）在牛頭角道351號興達大廈8樓I室並非註冊牙醫，而在香港以牙醫身分執業。

被告否認兩項控罪，控方將傳召7名證人，包括受害人、警員、裝修工人及兩位專家證人。此外，被告申請於明年一月尾離港數天，並同意上調保釋金至4000港元，獲裁判官批准。

案件編號：КТСС1940/2024