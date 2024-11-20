葵涌工廈變無牌牙醫診所　警聯衛生署拘53歲「醫生」檢工具藥物

警方葵涌分區早前接獲情報，指懷疑有無牌牙醫在葵涌葵昌路一工業大廈內營運。葵涌分區雜項調查隊人員今日（20日）中午聯同衛生署採取執法行動，到上址一個單位調查，並持搜查令搜查單位，其間發現該懷疑無牌牙醫診所內，有大量懷疑牙醫工具、牙科儀器及受管制藥物等。



行動中，一名53歲姓李男子被捕，涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」、「非法管有第一部毒藥」及「非法管有《抗生素條例》適用的物質」，他現正被扣留調查。衛生署人員經檢查後，警方確認所檢獲的藥物全部屬於第一部毒藥及《抗生素條例》適用的物質。



警方聯同衛生署在葵涌葵昌路，搗破一間無牌牙醫診所，檢獲大量懷疑牙醫工具、牙科儀器及受管制藥物等。（警方提供）

政府呼籲，市民切勿光顧無牌牙醫，因為相關設備簡陋及欠缺衛生，不符法例規定的標準，對病人健康毫無保障。市民若有懷疑，應向衛生署查詢，並即時停止療程，以免對身體構成任何危險。市民可查閱香港牙醫管理委員會註冊醫生名單，查詢其專業資格和相關資歷。

警方拘捕一名53歲男子，涉嫌「未經註冊而以牙醫身分執業」、「非法管有第一部毒藥」及「非法管有《抗生素條例》適用的物質」。（警方提供）

翻查資料，今次已經是警方今年最少第四次聯同衛生署搗破無牌牙醫診所。3月13日，警方與衛生署在荔景賢麗苑賢光閣，拘捕兩名均70歲的無牌牙醫，據知兩人均九龍城寨長大，互相認識，在賢光閣各自獨立經營一間牙科診所。

▼3月13日荔景賢麗苑賢光閣兩無牌牙醫落網▼



被捕男子蒙黑色頭套，被警員帶走。（翁鈺輝攝）

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至5月3日，警方聯同衛生署在長沙灣青山道搗破另一間無牌牙醫診所，拘捕涉案71歲女子，《香港01》記者當時走訪事發地點，有街坊稱曾光顧診所補牙，當時屋內確有一名女子，但為其補牙的卻是另一男子。

其後於6月27日，警方再與衛生署在觀塘康寧道搗破一間無牌牙醫診所，拘捕涉案77歲男「牙醫」。

▼5月3日長沙灣青山道無牌牙醫落網▼



警方重申，根據《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫，而在香港以牙醫身分執業，即屬違法，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁3年，而協助及教唆者同罪。