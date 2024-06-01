香港睇牙難亂象｜大都會基層排半日取公營籌　無牌牙醫客似雲來

無牌牙醫有價有市，為何有人明知這些「牙醫」質素參差，仍願意用自己珍貴的牙齒一博？私家有牌牙醫收費高昂，政府牙科街症爭崩頭，有人不惜排隊近10小時，只為在數十個籌額中佔其一，但也只是得剝牙和止痛兩種服務。公營牙科服務對基層市民絕對必要，但43間牙科診所卻主要服務公務員。



全港每千名市民僅分配0.37名牙醫，還未計大部份牙醫集中在私人市場。是甚麼造成香港牙科今時今日的種種局面？《香港01》帶你用一篇文、一段片看清香港牙科亂象。



無牌牙醫有價有市 500呎「診所」放牙科椅及儀器

《香港01》早前到過多區視察，發現深水埗區「牙科」招牌林立，惟部份「牙醫」疑未有在牙醫註冊名單登記執業。記者佯裝為親人查詢價錢，前往相關「診所」了解，內裏職員均表現小心，部份僅讓記者在門外查問。

其中一間「牙科診所」由一名女「牙醫」應門，該「診所」面積約500平方呎，內有「治療室」放置病人座椅及儀器，另有一張工作桌，放滿了不同客人的牙齒模型及假牙。她向記者展示部份假牙模型，強調這些模型均由自己製作。

睇牙街坊：無牌平好多 又開到好晏

期間，一名女客人前來「診所」交錢。她向記者透露是附近街坊，已光顧診所數年，這次來是要重新製作假牙托，花費1.2萬元。「你知好貴架嘛睇牙，佢依啲無牌就平好多。」她又提到這名「牙醫」會營業至深夜，方便她下班後求診，「不過要有耐性，因為有時佢有好多個客要坐喺到等。」

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八旬翁排隊近10小時為取一籌 怕排得後趕不上尾班車

5月一個周四晚，未到8時，荃灣牙科診所外已坐了不少市民，為的只是等到凌晨12時取籌，看政府牙醫，因有牌私家牙醫收費不菲，超過基層承擔水平。83歲的劉伯早在下午2時前已到，為的就是盡量排在較前位置，以免太遲做初步登記，趕不上尾班車而要坐的士回青衣的家，「如果唔係（排）第5號之前，搭唔到尾班車呀。」

劉伯現時全口只剩兩隻牙，他解釋是因年紀大牙齒已全部壞掉，故不知不覺已來了這裡十多次，「如果感覺唔到痛未唔嚟囉，遲啲囉！」

求診市民：成功攞籌好似抽中居屋

除了劉伯，現場亦有不少跨區來求診的市民，千辛萬苦等到了凌晨0時拿籌的一刻後，則急急離開趕坐尾班車。有取得籌號後的市民笑言，拿到籌猶如抽到居屋，因如不幸已滿額，則要再等數日後才可以再排，「香港仲話大都會喎！」

牙科街症籌少之又少 疫情後籌額減半

荃灣牙科診所是提供街症服務的11間衞生署牙科診所之一，每逢周二及周五各派42個籌。不過，原來這裏已是有較多籌號提供的牙科診所。在其他較偏遠的地區，例如大澳及長洲，每月僅得一日有牙科街症提供。審計署早前指出，該11間政府牙科診所的派籌數目由疫情前的40,322個，已減至現時的20,337個，足足減少一半。

公營牙科服務制度近80年不變 牙科街症如公務員「牙縫」漏出

自1940年代起，政府已有政府牙科服務提供，服務對象主要為公務員，同時亦為公眾提供有限緊急牙科服務，包括止痛和脫牙。惟過去近80年，雖然香港已有自己培訓的牙醫，但相關政策仍沿用至今。全港目前有43間公務員牙科診所，其中11間診所會每周騰出一兩個時段為市民提供牙科街症。以2023/24年度為例，該43間牙科診所共服務近55萬人次，但一般市民只佔不足1.9萬人次，佔比僅得約3.4%。

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社協：明白是歷史遺留問題 但絕不是21世紀標準

社區組織協會幹事連瑋翹直言，現時的牙科街症名額根本不能夠滿市民的需求，其以香港島為例只有一間牙科門診，每星期數十個名額卻要應付過百萬市民的需求，「已經唔係話個服務好唔好，點改良，其實同無服務係差唔多。」他表示明白相關制度是歷史遺留下來的問題，用少量的名額照顧公眾，「但絕對唔係21世紀嘅標準」，倡要設立新的服務模式。

每千市民分0.37位牙醫 七成牙醫流入私人市場

翻查政府文件，截至2023年12月底，全港共有2,876名註冊牙醫，每一千名市民只有0.37位牙醫提供服務。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣表示，香港牙醫數目遠低於其他城市，「得咁少對手，又點能夠醫咁多人？」更甚的是，在該2,800多名牙醫中，有近七成人手集中在私人市場，使公營牙科服務更加有限。而現時牙科畢業生就業於公私營機構的比例亦相當懸殊，平均每13名牙醫畢業生，僅得一人投身公營機構。

倡改變公營牙科診所定位 主要服務對象改為一般市民

陳凱欣建議改變公營牙科診所的定位，為主要服務一般基層市民。至於公務員服務方面， 她認為可向較有能力的中、高層公務員提供類似醫療券的津貼，資助他們到私家診所求診。陳凱欣指出，現時公務員輪候公營牙科門診的時間亦很長，不少人要等上三年左右少方可洗牙，故自己亦聽到有公務員反映希望為公務員提供的牙科服務津貼，「未必所有人都會去私家，但有幾千個位空返出嚟都好好。」