六旬妹尋愛兄半世紀　登報求助紅十字會　盼冬至重聚再喚哥哥名字

冬至將近，是一家人團聚吃飯「做冬」的日子，然而對於今年66歲的張馨心（原名張而言，能與失散的二哥張優潑（現年71歲）共聚，卻是半世紀以來的宿願。二哥於1975年從內地偷渡來港，自此卻下落不明，九年後她經親人申請來港居留，曾於報章刊登尋人啟事，亦不斷求神問卜，去年尋紅十字會協助，但二哥仍舊杳無音訊。她盼望與二哥重逢那天，能用鄉下話叫喚二哥的名字「優潑」，並重回老鄉故地。



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二哥內地偷渡來港後失聯 妹曾登報尋人不果

今年66歲、祖籍廣東省揭陽市的張馨心憶述，早年她的姨姨居於香港，而當時家鄉大部分人都想來港定居。她的二哥張優潑也不例外，想來港投靠姨姨。約於1975年，二哥跟朋友從家鄉游泳偷渡來港。

據當年隨行的朋友表示，自己因體力不支沒能成功，但有看見游泳了得的張優潑成功於元朗流浮山上岸。可惜在港等候的姨姨卻一直沒有收到二哥的電話。二哥當時只有姨姨電話，在港沒有其他人可以聯繫，張馨心自此便跟哥哥失去聯絡。

張馨心一家共有五兄弟姐妹，而二哥張優潑（現年71歲）最疼愛她。在她還是紮著兩條辮子的17歲少女時，二哥帶她到外地的廣州打工，一路上因怕她走丟，無論出出入入都會牽著她的手保護她。當她看見喜歡的皮鞋及衣服，二哥即使囊中羞澀，也硬要買給她穿。她稱，兩人容貌相似，牙齒、笑容、動靜都一樣。

1984 年，張馨心經親人申請來港居留，嘗試於報章刊登尋人啟事，雖意外跟失聯的舅父聯絡上，但二哥仍舊杳無音訊。還記得二哥出發前，曾特地和家人一起到其就讀的河婆中學合照留念。她憑記憶描述，二哥的身高大約為173至174公分、中等身型、其中一條上臂有一個胎記、皮膚光滑白淨，通曉客家話和潮州話。

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張馨心展示一本殘舊的黃色記錄本，顯示了二哥親筆書法。（洪芷菁攝）

近50年思念未斷 堅信尚在人間

除了與二哥的合照，張馨心展示一本殘舊的黃色記錄本，顯示了二哥親筆的姓名「张优泼」及日期。她小心翼翼地揭開內頁，第一頁是一首由二哥親筆書寫、題為「送別」的詩。

眼看日子一天一天的過去，她心裡不斷猜想哥哥會否於來港時失憶、或身體會否出現問題，所以不能跟家人聯絡。多年來張馨心並沒有放棄，跟家人用盡方法。

除了刊報尋人，她更試過求神問卜說二哥平安，堅信他尚在人間，「所以我算命啊睇相乜嘢我真系學到喇，有乜嘢我都會去，地鋪啊……我都去問，都話我大佬平安，我就所以好信心。」

2023年7月，尋求香港紅十字會尋人服務的協助。紅十字會曾透過政府部門和銀行等途徑去尋訪，但均未有張先生的消息。

張馨心雖感到氣餒，但仍存有一絲寄望，盼望有天能和二哥重聚，「有一日我遇到佢認唔到我，我會叫佢名，鄉下人冇叫二哥嘅，叫優潑、優潑，希望佢慢慢記得。」她希望屆時，能與二哥一起重回老鄉故地。

如有任何被尋者消息，可即時聯絡：

香港紅十字會尋人服務

熱線：2507 7135

電郵：tracing@redcross.org.hk



尋人個案簡介

申請服務日期：2023年7月

查詢人：張馨心 Cheung Hing Sum（原名張優樂）（66歲）

被尋者：張優潑（71歲）



香港紅十字會尋人服務，截至2024年11 月累積求助個案超過 32,760宗，近十年平均求助個案約 220宗，成功率約35%。