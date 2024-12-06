39歲漢雪山失聯逾20日父懸賞5萬尋人　嚮導：徒步56公里都沒果

位於雲南省迪慶州香格里拉市東南部的哈巴雪山，南北長約25千米，主峰海拔5396米，其自2023年起走紅，很多攻略稱「有腿就能上」，不少登山愛好者將其視為「人生第一座雪山」。然而雪山其實暗藏各種風險，今年以來發生多宗死亡事件。11月7日，男子龐某在哈巴雪山失蹤，至今20多天過去仍杳無音訊。龐某的父親已懸賞5萬元人民幣尋找其蹤跡，但搜救工作仍未能取得進展。



哈巴雪山位於雲南省迪慶州香格里拉市東南部。（都市快報橙柿互動）

哈巴雪山位於雲南省迪慶州香格里拉市東南部。（都市快報橙柿互動）

據了解，龐某是一名戶外運動愛好者，1985年出生，是家中獨子，家屬透露他有個十多歲的女兒，身體素質很好，更曾攀登喜馬拉雅山到6000多米高度。

失蹤當天，龐某於早上9時左右從海巴洛客棧出發，計劃沿哈巴西線徒步前往哈巴村。根據家屬描述，他傍晚7時在哈巴埡口附近左右失聯，走失時精神狀態良好，可能因為不在常規路線上行進，以及在天氣惡劣和缺乏手機信號下而失足受傷。在此事件中，家屬承諾將對有價值線索提供者給予5萬元獎勵。

家屬承諾將對有價值線索提供者給予5萬元獎勵。（都市快報橙柿互動）

哈巴雪山嚮導小馬哥表示，當地的消防人員、志願者和熱心村民，幾乎搜遍了線路，包括一些偏僻線路，還是沒找到龐某。他本人用了四天三晚的時間盡力尋找失蹤者，更徒步行走約56公里，覆蓋了哈巴西坡的多條線路，還是沒能找到人。他提到，當前山上積雪較厚，搜索條件十分艱難，「現在埡口的雪非常厚，真的盡力了」。

當前山上積雪較厚，搜索條件十分艱難。（都市快報橙柿互動）

當前山上積雪較厚，搜索條件十分艱難。（都市快報橙柿互動）

哈巴戶外領隊阿布亦提到，11月17日進行了聯合搜救，但未能取得成果。11月20日，搜救隊還沿著哈巴西坡登頂路線一路尋找上去，直到4800米海拔處，彼時雪深至1米多，最後他們在海拔4900米處撤回。

小馬哥又指，哈巴雪山商業性的攀登線路在北坡，線路比較成熟，但從西坡登頂的難度非常大，「失蹤者的體能比較好，還是有點厲害的。但他去的那天，天氣很不好，他是硬上的，又跑到了信號盲區。那天下雪，第二天大雪就沒過膝蓋」。

搜救人員在雪山上未見龐某身影。（都市快報橙柿互動）

搜救人員在雪山上未見龐某身影。（都市快報橙柿互動）

搜救人員在雪山上未見龐某身影。（都市快報橙柿互動）

在應對失蹤情況的同時，相關部門已對哈巴雪山實施封山措施，禁止未經批准的遊客進入。迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護區的工作人員表示，他們將對試圖進入雪山的遊客進行勸阻，以確保安全。

據悉，哈巴雪山暗藏各種風險，今年以來發生多宗死亡事件。例如1月29日，一男子在攀登哈巴雪山途中發生滑墜事故後遇難。10月4日，另一名徒步者未經審批報備，從虎跳峽區域進入雪山後失聯，被發現時已無生命體徵。

香格里拉市文旅局人士指出，儘管對擅闖雪山的遊客進行勸阻，但由於缺乏強制措施，仍難以完全阻止此類行為。他們呼籲遊客增強安全意識，避免冒險進入未開發區域。