聖誕好去處｜港深的白色聖誕　維港有海上煙火　深圳冰雪展玩飄雪

【聖誕好去處2024】聖誕節將到，除了吃聖誕大餐，香港今年有不少大型戶外聖誕裝置打卡熱點，讓市民與旅客感受濃厚節日氣氛，更有不同主題玩樂及市集等好去處，首推AIA嘉年華及旅發局主辦的「冬日維港水上煙火」，肯定吸引大批人流；深圳方面，為了吸引港人北上，多個商場亦有大型聖誕打卡點。《香港01》精選了十大香港和深圳的打卡熱點，下文將逐一介紹。



1.旅發局「香港繽紛冬日巡禮」｜西九20米巨聖誕樹 維港海上煙火

旅發局由11月尾至2025年1月1日，在西九文化區海濱佈置聖誕小鎮。今年聖誕小鎮以禮物為主題，設置「光影隧道」、聖誕精靈、熊貓等裝飾。中央更設立超過20米高的巨型聖誕樹。西九聖誕樹更在今年首次加入投影表演，於每日下午6時開始，在每小時的整點及30分播放一次。旅發局亦會安排手鈴表演和合唱團演出，讓公眾一邊觀賞西九海景，一邊欣賞音樂。

此外，西九將在24、25及26號舉行「冬日維港水上煙火」表演，每日夜晚8：00開始，時間為10分鐘。

地點：西九海濱



時間：11月22日至2025年1月1日



2.尖沙咀打卡攻略｜K11 Dior聖誕樹、半島酒店Chanel禮物結、海港城

第一站：K11 Dior聖誕樹

去年吸引許多人打卡的Dior聖誕樹，今年聖誕亦會重臨尖沙咀海濱。Dior在11月尾至明年1月2日，於K11 MUSEA地下Opera Theatre及Promenade設置12米高Dior Beauty聖誕樹。聖誕樹的金色光芒，與維港夜景互相映襯，不失為打卡好去處。活動網站:

節目時間為每日早上10時至夜晚10時，需預約入場。

地點：K11 MUSEA地下Opera Theatre及Promenad

時間：11月23日至2025年1月2日；每日10am – 10pm



第二站：半島酒店Chanel禮物結裝飾

外牆掛上巨型CHANEL禮物結裝飾的半島酒店成為小紅書打卡熱點，吸引不少旅客慕名而來，在酒店門外打卡拍照。

掛上巨型CHANEL裝飾的半島酒店更成為內地社交媒體小紅書用户間廣傳的打卡熱點。（資料圖片/洪戩昊攝）

在入夜後，半島酒店外牆的巨型CHANEL裝飾亮燈，吸引市民及遊客拍照。（資料圖片/洪戩昊攝）

第三站：「The Big Little Christmas」海港城 x 田中達也大型戶外聖誕裝置2024

由本月19日至明年1月1日，海港城請來日本人氣微型攝影藝術家田中達也（Tatsuya Tanaka）合作，打造「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置和「Countdown to Mini-mas」微模型藝術展覽。海運大廈露天廣場將會打造成位28米長的聖誕老人工作枱，並有五大打卡位，包括士的糖雪橇、由書本堆砌的五米高小屋、10米高聖誕帽造型的聖誕樹等。活動網站:

地點：海運大廈露天廣場

時間：12月19日至2025 1月1日；每日11am – 10pm



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3.聖誕特色市集｜赤柱、南豐紗廠

赤柱聖誕市集

赤柱廣場將於本月21至26日，舉辦聖誕市集。今年市集共有超過120攤檔，包括多個人氣品牌，如首次來港參與市集的澳門雪糕品牌DIGREEN、本地收工啤酒日照夜霧等。

地點：赤柱美利樓地下Shop01, 02及走廊位

時間：12月21日至12月26日；每日12am – 8pm



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南豐紗廠聖誕市集

由12月21日至26日，南豐紗廠將聯乘香港插畫家癲噹 DinDong，在南豐紗廠一樓室內 M6 走廊和三樓戶外平台舉行聖誕市集。今次市集有過百間本地設計品牌和手作產品。現場亦有聖誕紀念品，只要追蹤指定社交平台，即可獲贈 DinDong 癲噹聖誕卡帆布袋等產品。活動時間為下午1：00至夜晚8：00。

地點：南豐紗廠一樓室內 M6 走廊和三樓戶外平台

時間：12月21日至26；每日1pm – 8pm



4.AIA 友邦嘉年華｜全新攤位遊戲贏公仔

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動。

地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

時間：上午11時至晚上10時



5.全球最大充氣城堡

《滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站》12月21日起至明年1月5日，在西九文化區藝術公園大草坪，設置巨型充氣樂園，現場有全球最大充氣城堡、全港最長的充氣障礙賽度。巨型充氣城堡佔16000呎，有駐場DJ會根據觀眾年齡播放音樂，亦會不時放出泡沫和紙碎，營造出飄雪效果；讓位於南方的香港，都能擁有一個白色聖誕。

《滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站》將於12月21日至明年1月5日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（資料圖片/蘇煒然攝）

彈跳派對設有4個超巨型充氣遊樂區：



1. 全球最大充氣城堡（90分鐘內可於指定40分鐘時段進入）：佔地16,000平方米，頂峰10米高，駐場DJ會根據觀眾年齡播放音樂，又會不定時釋出泡沫和紙碎，營造飄雪效果。



2. The Giant 巨無霸挑戰場（90分鐘內可無限次進入）：全港最長的充氣障礙賽道，超過150米，共設有30個不同的障礙。



3. Sport Slam 體育狂熱（90分鐘內可無限次進入）：設有龍門、攔網、框架和各式各樣的球，讓參與者進行想像到的各類球類活動。



4. airSPACE Pink Alien外星人堡壘（90分鐘內可無限次進入）：太空主題樂園，四周都有波波池。



地點：西九文化區藝術公園大草坪

時間：開放時間為10:00-23:10



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6.深圳萬象前海巨型冰雪展「冰雪之境」

深圳萬象前海於11月至明年2月16日，在中庭設置冰雪展「冰雪之境」，面積近1萬4千呎。展覽設有多個打卡位，包括超過8米落差的冰瀑、雪屋滑梯、河流、麋鹿、聖誕樹等。；12月21及22日更有復古聖誕市集，售賣歐洲傳統聖誕美食如法國可麗餅、熱紅酒等。

地點：深圳南山區桂灣四路169號

日期：11月29日至2025年2月16日；每日10am-9:30pm



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7. 梅拉尼亞小鎮

位於世界之窗的梅拉尼亞小鎮，主打歐陸童話風建築，設有天文鐘、歐式大教堂、彩色村莊、復古車站等建築，有如童話王國。聖誕期間，場內更設有粉紅聖誕樹，每逢星期六及公眾假期更會有飄雪，增添浪漫氣氛。

地點：深圳南山區深南大道9037號深圳世界之窗

時間：12月14日至2025年1月1日；每日9am-10pm



8. 深圳布吉萬象匯「豚個心願」主題活動

今個聖誕，布吉萬象匯舉行「豚個心願」主題活動，以水豚為主題，設聖誕快閃店售賣節日限定新品，其一號門廣場設有10米高許願樹，樹上有不同造型的水豚公仔，相當可愛。

地點：深圳市龍崗區布吉街道羅崗社區翔鴿路2號

時間：12月5日至2025 1月5日；星期一至五10am-8pm，星期六至日 10am-10pm



（圖片來源：小紅書）

9.深圳灣萬象城巨型貓咪雕塑

深圳灣萬象城戶外區域佈置了兩隻巨型貓貓，穿戴上聖誕圍巾及聖誕帽的，樣貌可愛。旁邊還有大型聖誕樹，十分適合一眾貓奴去打卡。

地點: 深圳科苑南路2888號

時間：10am-10pm



（圖片來源：小紅書）

10.深圳前海壹方城「繁星映夢」

壹方城由11月起至2025年1月5日舉行「繁星映夢」主題活動，地鐵廣場設12米巨型聖誕樹，樹身挂滿閃閃發光的星星，並設有白色拱門，指定日子還有飄雪夜、唱詩班、聖誕老人及雪人等巡遊，節日氣氛濃厚。

地點：深圳市寶安中心區新湖路99號

時間：即日至2025年1月5日；星期日至四10am-10pm、星期五及六10am-10:30pm

