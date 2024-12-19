觀塘海濱12.20無人機表演迎聖誕 設水上活動沉浸式體驗
撰文：蕭通
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香港藝土民間12月20日會在「觀塘海濱發現號01」及觀塘避風塘舉辦「觀塘海濱聖誕無人機夜x水上活動體驗」，活動將由「賽馬會划越無限計劃」培育的平板賽艇導師，帶領參加者一邊划著平板賽艇，一邊以海中沉浸式動感視角，欣賞以聖誕為主題無人機表演。300架無人機將在九龍東維港夜空中，編織出不同的聖誕節慶動感圖案。
活動鼓勵「賽馬會划越無限計劃‧三項達人拉機衝刺賽2024」參賽者，以及持有「平板賽艇初級證書」的市民報名參加，名額有限，額滿即止。市民亦可選擇到觀塘海濱沿岸觀賞活動，預祝聖誕佳節。
三項達人拉機衝刺賽日前舉行 近50個組別參加
至於「賽馬會划越無限計劃‧三項達人拉機衝刺賽2024」已於上周六（14日）在「觀塘海濱發現號03」舉行。活動由香港藝土民間有限公司主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助，結合比賽和水陸運動體驗日。近50個比賽組別分為賽艇機、獨木舟機、龍舟機和三項達人衝刺賽等單項及混合項目，今年賽事特別增設「搶旗衝刺」環節，吸引各界精英選手及新手參賽，戰況激烈。
大批市民於賽事當日更親臨「觀塘海濱發現號」現場觀賽及免費參加水陸運動體驗日，試玩「VR虛擬實境賽艇體驗」、平板賽艇模擬體驗、獨木舟模擬體驗，以及「陸上行舟」等互動遊戲，親身體驗水上活動的樂趣。
「觀塘海濱聖誕無人機夜x水上活動體驗」
日期：2024 年12 月20日 (星期五)
時間：4:30pm - 7:00pm
地點：觀塘海濱發現號01及觀塘避風塘 (觀塘海濱道126號)
對象：持有「平板賽艇初級證書」的市民 (弱勢社群、成績不佳、特殊需要、過重優先)
費用：全免 (名額有限， 額滿即止)
「觀塘海濱聖誕無人機夜」
日期：2024 年12 月20日 (星期五)
無人機表演時間：6:00pm
地點：觀塘海濱發現號01及觀塘避風塘
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