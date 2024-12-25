聖誕節聽膩咗傳統洗腦歌？6首必聽K-pop流行聖誕歌　度過浪漫冬日

叮叮噹，叮叮噹～又來到聖誕節，室內室外都充滿各種聖誕裝飾，大街小巷也播放起不同的聖誕歌曲，濃濃的聖誕氛圍包圍了整個城市！



聖誕節到來，聚餐、交換禮物活動越來越多，放膩了Mariah Carey的歐美聖誕曲，可以試試近年來專為聖誕節推出的K-pop歌曲，大家快用這些歌曲為派對增添氣氛吧！

6首熱門K-pop聖誕節歌曲整理，帶上耳機感受韓式浪漫聖誕氛圍（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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《첫눈》（初雪）

演唱者：EXO



沒有《初雪》的冬天是不完整的！即使韓團EXO已經許久沒回歸，但每到聖誕節，《初雪》仍會回到韓國人必播的冬季歌單中，成員們用溫暖的嗓音唱著小心翼翼的告白歌詞，浪漫的鈴鐺聲點綴著，讓這首歌儼然成為聖誕國歌，韓國網友和偶像們紛紛在雪地中跳著「初雪challenge」，俏皮的舞蹈動作配上輕快的歌曲超級適合冬季氛圍。

《Twinkle》

演唱者：Lovelyz



女團Lovelyz於2017年推出的聖誕曲《Twinkle》在剛發行時未受到太大的關注，但隨著時間的推移，漸漸成為每年聖誕節必聽的歌曲之一，八位漂亮的少女化身聖誕精靈，用稚嫩的甜嗓訴說著對愛情的憧憬，將悸動的心情比喻成鈴鐺的響聲，閃著光亮的燈就如同自己的按耐不住的暗戀，聽著心情就會不自覺的被感染！

《Beautiful Christmas》

演唱者：Red Velvet、aespa



被稱為花田的娛樂公司SM，於2022年找來兩組當紅女團Red Velvet與aespa合作《Beautiful Christmas》，這首歌是專門為專輯《2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE》所推出，以有節奏的貝斯和鋼琴演奏為中心，突顯輕快揮杆節奏的聖誕舞曲，九位貌美的成員在MV中都穿上紅絲絨洋裝，展現出性感又可愛的俏皮感，清爽的歌聲傳達了「和珍貴的人在一起的現在是最棒的瞬間」的訊息，溫暖的色彩和華麗的視覺效果更增添了聖誕節的氣氛，成為了冬季最棒的聖誕頌。

《Moonlit Floor》

演唱者：LISA



天團BLACKPINK的成員LISA前日釋出了聖誕節版本的《Moonlit Floor》，原曲的旋律柔和俏皮中帶點甜，原本被猜測是LISA偷偷放閃緋聞男友LVMH三公子Frédéric Arnault，聖誕版本則添加了清脆的鈴鐺聲，並將歌詞改編為「親吻我，在聖誕暮色中」與「Santa Baby got me trippin」，搖身變成一首超浪漫的聖誕告白曲！

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《Love 119》

演唱者：RIIZE



今年1月發行的《Love 119》是由韓團RIIZE所演唱，該團不僅憑藉此曲獲得首個音樂節目一位，更在全球9個地區的iTunes Top Song排行榜上獲得冠軍，席捲了各國的音樂榜單，可說是讓他們晉升為一線男團的幕後功臣。

而該曲能夠如此成功的原因在於，整首歌的風格相當契合聖誕氛圍，旋律採樣了izi樂團的熱門歌曲《急診室》再結合RIIZE的「情感流行」流派重新詮釋， MV描繪著突然降臨的初戀，讓大家一聽到這首歌就能泛起專屬冬天的戀愛感。

《Merry&Happy》

演唱者：TWICE



《Merry&Happy》是由女團TWICE於2017年所推出的冬季改版專輯，主打歌《Heart Shaker》不僅在串流平台上創下1億收聽數，更在Billboard榜單上奪得冠軍，融合著時尚吉他riff、閃爍的合成器和柔美的和聲，輕快的節奏營造出一種帶有復古感的冬日氛圍，而《Merry&Happy》也是每到12月就會重回Melon韓國音源榜，九兔清亮又元氣的歌聲總能喚起每個人內心對於戀愛的期盼感。

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