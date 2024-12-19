日圓跌破5算要入手？　經濟學者：唔急　旅遊達人教如何抵上加抵

在今日（19日）美國聯儲局「放鷹」和日本央行宣布利率維持在0.25厘下，美元兌日圓再次上揚，連帶港元亦受惠，每百日圓兌港元再度跌破「5算」。日本向來是港人「家鄉」，到底現時是否「抄底」時機？



經濟學者麥萃才、日本達人項明生都認為，美國候任總統特朗普上場後，美元仍會強勢，若非短期內遊日，不用急於大手買入日圓。



8月5日，日本央行宣布加息後市民趕到找換店兌換日圓



麥萃才：日圓貶值會增加成本 在日「血拼」名牌未必有着數

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，今次日圓再次跌穿5算與美國聯儲局宣布未來「謹慎減息」有關。他認為，特朗普明年重新上場後，有可能再加關稅，一旦日本受影響，日圓便需要貶值以增加出口。

不過，麥萃才指，現時日圓已處於相對低位，認為市民若短期內會到日本旅遊，現在兌換日圓問題不大。他又提到，日圓貶值情況下，進口貨品或原材料需要進口的商品，會調高價格，因此「血拼」名牌未必有着數，但一般「飲飲食食」，影響會較為輕微。

料日圓「低水」會持續最少三至四個月

但若打算投資、買入撈底「儲定啲」，麥萃才認為，日圓「低水」的情況會持續最少三至四個月時間，至於之後走勢，要待特朗普的政策出爐後，才會較為明朗，現在兌換太多，會有潛在風險。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才。（資料圖片 / 張浩維攝）

項明生：特登換就唔抵 最好使晒手頭上日圓

旅遊作家項明生亦認同麥萃才的說法，認為若短期內到日本，的確可以兌換日圓，但「特登換就唔抵」。他笑言日圓基本上等同「無利息」，「放喺到都係蝕」，又指市民應盡快用完手頭上的日圓，「最好使晒佢」，以防日圓來年貶值。

到二、三線城市旅遊最抵：55港元食到18件壽司

至於如何在日圓貶值下「抵上加抵」地暢遊日本，項明生坦言，日圓波動的影響全國都難以避免，但建議市民可以選擇避開東京、大阪等較多旅客的城市，轉到二、三線城市，例如米子、鳥取、仙台等，因為她們的物價本身較低。他又舉例指，有友人在靜岡縣用1,100日圓（約55港元），便買到18件拖羅等壽司，大讚「好抵」。

項明生認為若短期內到日本，的確可以兌換日圓。（資料圖片）

不過，對於在日本投資房地產，兩位不同界別的專家抱不同看法。麥萃才認為，特朗普上場後，市場會有大幅波動，投資當地單位要小心。但在日本有物業的項明生則憑親身經歷，指對上一輪日圓貶值時，「磚頭」反而升值，笑言比起「飲飲食食」，現時在日本最應該買的是樓。