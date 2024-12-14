遊日注意｜靜岡縣擬明年向富士山登山客收費　每人4000日圓

日本媒體報道，為避免富士山過度擁擠和危險攀登行為，靜岡縣議會12月13日提出方案，建議從明年夏天開始向登山客收取4000日圓（約港幣202元）的入山費，並在下午2點至凌晨3點限制入山。



據共同網報道，該議案提出，在富士宮口等全部三條登山路線的五合目設置大門，廢除之前遊客自願繳納1000日圓（約51港元）的「保全協力金」，改為向每人收取4000日圓（約港幣202元）入山費。

2015年7月2日，日本山梨縣富士吉田市，一名登山者沿著富士山的小徑下山。（Getty）

遊客如果沒有預約山間小屋的住宿，則禁止在下午2點後入山，並會請登山者提前學習登山規則和適當禮儀。對於進山人數則不會設限。

由於通宵登頂等危險行為已困擾當地政府多時，山梨縣今年開始收取2000日圓（約港幣101元）的通行費，並實施夜間管制。靜岡縣也考慮徵收入山費等，在聽取地方政府和山間小屋經營業者的意見後整合出新方案。

2024年4月14 日，日本富士河口湖町，富士山的倒影出現在河口湖上，富士山與櫻花樹互相輝映。（Reuters）

靜岡縣政府將就新方案徵詢公眾意見至本月24日，計劃吸納公眾意見後將於明年2月向縣議會提交條例方案。