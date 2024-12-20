禽流感｜袁國勇憶問可否資助研究　政府有官指「啲雞死晒唔使做」

港大學者、病毒與疫苗研究中心總經理及科學總監袁國勇昨日（19日）出席新發病毒診斷公司的活動，憶述1997年本港出現禽流感，曾須殺掉所有雞隻。他曾問政府某官員可否提供資助做禽流感研究，惟對方僅指「啲雞都死晒啦，無啦唔使做啦。」他又指，疫症全球大流行必然再次發生，籲市民做好準備。



港大微生物學系講座教授、病毒與疫苗研究中心總經理及科學總監袁國勇。（資料圖片）

香港初創新發病毒診斷公司與海內外研究及開發商簽署合作備忘，港大微生物學系講座教授、病毒與疫苗研究中心總經理及科學總監袁國勇出席簽署儀式時表示，疫症全球大流行必然再次發生，必需做好準備，「唔好以為過咗新冠（疫情）無事。」

他又憶述，1997年本港出現禽流感，曾須殺掉所有雞隻，他曾問政府某官員「可唔可以畀啲錢做禽流感研究？」，惟對方僅指「啲雞都死晒啦，無啦唔使做啦。」袁強調候鳥和蝙蝠等病毒載體會到處飛，令病毒傳染開去。

1997年5月，香港發現全球首宗人類感染H5N1禽流感個案，病人是一名三歲男童，他染病後不治。（資料圖片／盧翊銘攝）

1997年5月，香港發現全球首宗人類感染H5N1甲型禽流感病毒的個案。翻查資料，時任衞生署署長陳馮富珍為安撫大眾，曾公開表示自己每天都吃雞，籲公眾毋須驚慌。惟隨後半年，共18人先後感染禽流感，當中6人死亡。世界衞生組織成員曾與時任衞生福利局局長霍羅兆貞及陳馮富珍會面，處理禽流感工作。

港府當時被批評反應緩慢，同年12月底，政府下令撲殺全港130萬隻活雞。