專家：禽流感病毒有變異跡象　疫情大流行或迫在眉睫

1996年首次在中國出現的致命禽流感病毒變體H5N1在過去四年裡傳播範圍比以往任何時候都更廣泛。禽流感病毒已出現變異跡象，在美國各地的乳牛中傳播，並有人感染病毒。



流行病學家指出，目前有幾個因素表明，禽流感病毒正在逼近，可能隨時引發新的大流行。



衛生專家不斷地發警報，指禽流感病毒可能引發大流行。1996年首次在中國出現的致命禽流感病毒變體H5N1在過去四年裏傳播範圍比以往任何時候都更廣泛，甚至到達以前未曾出現過的地區，例如企鵝天堂南極洲。

禽流感病毒已出現變異跡象，3月間情況再次出現變化，病毒首次在美國各地的乳牛中傳播，並有人感染病毒。

美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，今年美國有58人禽流感檢測陽性，其中兩人未接觸過遭感染的動物。

禽流感不一定會開始在人與人之間傳播，美國衛生當局強調，禽流感病毒給民眾帶來的風險仍然很低。

世界動物衛生組織告訴法新社，自2021年10月以來，已有3億多隻家禽被撲殺，79個國家和地區的多達315種不同種類的野生鳥類死亡，海豹等食用染病鳥兒的哺乳動物也大量死亡。

大家也擔心存在未發現的人類病例。研究人員上個月說，在密西根州和科羅拉多州接受檢測的115名乳製品工人中，有八人攜帶禽流感抗體，顯示感染率為7％。

美國資料分析商賽仕電腦軟體公司（SAS Institute）流行病學家梅格·謝弗（Meg Schaeffer）指出，現在有幾個因素顯示，「禽流感正在逼近，隨時可能引發新的疫情大流行。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

