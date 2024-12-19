加州乳牛場爆H5N1禽流感疫情　州長宣進入緊急狀態

美國加州近期爆發H5N1禽流感疫情，疾病自野鳥傳入乳牛後令農場工人染疫，周三(18日)更出現首宗重症個案。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）當日宣布全州進入緊急狀態應對疫情。



調查顯示，僅在過去30天內，加州就有300多頭乳牛得病。全美已通報至少60宗人類感染H5N1病例，超過一半在加州，大多數是農場工人，但當中一名兒童個案未知感染途徑。大多數病人病情較輕，出現包括結膜炎、紅眼症和上呼吸道刺激的症狀。

紐瑟姆表示，加州未出現H5N1人傳人個案，公眾面臨的風險仍然很低，進入緊急狀態是為確保政府機構能靈活調動資源應對疫情，政府會採取一切必要措施防止病毒傳播。

2024年8月9日，美國威斯康星州，圖為正在農場中接受禽流感檢測的乳牛。（Reuters）

18日錄全美首宗重症病例

美國疾病管制與預防中心（CDC）12月18日稱，路易斯安那州一名感染H5N1禽流感的重症病人已入院接受治療，是美國首宗重症病例。CDC還預警，日常工作與鳥類、家禽或乳牛有關的人士或面臨較高感染風險，呼籲採取預防措施，並提醒民眾切勿飲未經消毒的生牛奶。

德州及堪薩斯州在3月首次報告禽流感疫情後，至今已有16個州爆出乳牛農場的禽流感疫情，而德州最初在4月發現病毒經乳牛傳染給人類。