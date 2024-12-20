冬至習俗｜天氣寒 明愛醫院員工親手包800餃子 為病人送暖做冬
撰文：石國威
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明日（21日）是冬至，晝最短，夜最長，嚴冬來臨，大家最熟悉習俗包括北方吃餃子，南方吃湯圓。今日（20日），香港天氣寒冷，醫管局員工也為身處醫院的病人應一應節兼送暖。當中，明愛醫院膳食部員工親手製作了約800隻上湯菜肉餃子，為合適食用的住院病人送上一份心意。飽滿的餃子，配上熱騰騰的雞湯，為寒冷的冬至添上暖意。
醫管局指，冬至是家家戶戶眾首一堂「做冬」，共享佳餚大日子，各聯網亦為病人安排了富有節日特色的美點，醫護及病人也可以團團圓圓。
當中，明愛醫院膳食部員工親手製作了約800隻上湯菜肉餃子，為合適食用的住院病人送上一份心意。飽滿的餃子，配上熱騰騰的雞湯，為寒冷的冬至添上暖意。
九龍醫院為吞嚥困難病友準備金時豆腐甜燉蛋 一起甜蜜過冬
九龍醫院膳食部亦準備了特色菜式—腐皮卷給住院病人，至於有特別咀嚼或吞嚥情況的病人，則可享用金時豆腐甜燉蛋，一起甜蜜過冬。
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