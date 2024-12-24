平安夜港人北上長沙5日遊花六千　內地家長帶小朋友來港尋聖誕樹

今日（24日）平安夜，下午在西九龍高鐵站有不少北上南下的人流，來往兩地預備過聖誕假期。有香港市民計劃到湖南長沙遊玩五天，料花費6,000元，希望釋放工作壓力。另外，有內地家長專程帶小朋友到香港不同有聖誕樹景點打卡，並花千元住宿一晚。



一家三口珠海長隆度假 玩3至4日 料花費至少3千元

今日平安夜，下午在西九龍高鐵站有不少北上南下的人流，來往兩地預備渡過聖誕假期。市民柯女士稱，與丈夫準備出發到湖南長沙遊玩五天。她從「小紅書」上留意鳳凰古城、五一廣場等景點，並計劃前往。至於住宿，她稱在當地訂購酒店公寓雙人房的一晚價格為約300元，預計總消費5,000至6,000元。對於為何北上渡假，她解釋因丈夫工作壓力大，「佢話離開香港就冇咁大壓力，所以要出去散下心……離開香港，想工作都冇得工作。」

去年北上珠海長隆度假，今年再北上廣州天河區遊玩的李小姐稱，主要想帶小朋友在當地「飲飲食食」。她表示一家三口會逗留當地三至四天，預計總消費3,000至4,000。她續指，上一次留港過聖誕已是兩三年前，亦即疫情封關期間。她不否認香港較有聖誕氣氛，但指在香港吃一頓飯，人均需花600至700元，但在內地只需200至300元，形容便宜「一半」。

市民郭小姐與朋友組成八人團往汕過聖誕，並在27日晚乘搭高鐵末班車回港。她表示會在當地吃喝玩樂，例如吃海鮮及汕尾魚蛋。至於消費預算，包括交通費、酒店住宿、當地租車出行及吃飯，人均大約350元。她又表示：「成班朋友一齊喺邊度過聖誕，大家開心呢，都係一樣啫。」

內地客讚港聖誕氣氛濃 商場打卡兼維港賞煙火

除了北上的香港市民，同時還有南下感受聖誕氣氛的內地旅客。廣州旅客王小姐稱想帶兩個小女兒到幾個有聖誕樹的景點打卡，例如IFC商場設「魔法玩具工廠」，此外未有其他消費的計劃。她解釋，因為在內地不過聖誕，故今年首次來港過聖誕，並訂購了酒店一晚，價格約1,000元。

另外，深圳旅客張小姐表示，因在「小紅書」上留意到香港有很多地點設聖誕樹，例如海港城，故希望來拍照打卡。另外，她還計劃到維港觀賞煙火表演，並會花費約1,000元購買年貨及伴手禮送給親友，然後即日返程。她認為在香港的聖誕氣氛較深圳濃厚，而聖誕裝飾也不同，並且更突顯香港中西文化結合。