聖誕節｜日本興起「單身慶祝節日」　 單人聖誕餐及旅遊成商機

日本單身或獨居人士增加，「一個人的聖誕」已成時尚。不管是聖誕節套餐、出國過聖誕，還是擺在店裏的聖誕蛋糕，都能看到獨自過節的主題。



橫濱一間酒店12月為聖誕節推出以一個人為主題的聖誕下午茶，廣告出街第一天就被訂光。

20多歲女上班族加藤袖說：「廣告打的是一個人的聖誕，所以我有勇氣預約。很期待在一個寧靜，無人打擾的環境中享受聖誕節的氣氛和聖誕蛋糕。」

加藤袖的40多歲的阿姨也是單身，去年一個人去吃聖誕餐。她說，餐廳很照顧單身人士的感受，讓人有寧靜的空間，感覺很自在。

聖誕節：圖為2024年12月6日，日本民眾在東京澀谷的「青之洞窟」聖誕燈飾下漫步。（Reuters）

日本酒店為一個人準備的聖誕下午茶量不多，有一口大小的蛋糕和一些三文治放在三層的架子上。人們可以盡情享用精美蛋糕、氣泡酒和茶。有些酒店甚至包含住宿配套，單身人士可在高檔的酒店裏享受與平時不一樣的獨處時光。

美食信息網站Ozmall的12月特輯，介紹不少供一人享受聖誕時光的餐廳。網站編輯松坂真希子接受《聯合早報》的訪問時說：「日本的單身消費者越來越需要這樣的空間，去享受一個人的時光。商家也在積極滿足這樣的需求，一個人的聖誕做得一年比一年好。」

日本人對獨處有更正面的看法

日本人口與社會保障研究所測算，到了2035年，日本的單身人士包括喪偶者在內，總數或突破4800萬人，佔總人口的一半左右。

日本博報堂生活方式研究所針對單身經濟做的報告，觀察到日本人對獨處有了更正面的看法，很多單身人士更能自在地為自己設計和享受獨處時光。這點也促使日本商家積極開拓與獨處相關的商品和服務。儘管聖誕節是屬於與家人和朋友共度的佳節，但也堅信有一群人想要按照自己的節奏去過節。因此，為個人設計自我空間的商業模式越來越吃香。

日本曾經有餐廳連續多年貼上告示，禁止情侶在平安夜當天光顧，獲不少單身者拍手支持。（網上圖片）

日本高島屋百貨公司及東京大丸百貨公司說，2023年的「一人份」聖誕蛋糕的銷量比上一年增長8%。這些專給一個人吃的蛋糕與大蛋糕是相同設計，但做得很精緻。

今年的聖誕節不在週末，預計上班族一個人過聖誕節的人會很多。一名30多歲的男子說：「今年聖誕節是週三，是工作日，所以沒有和朋友聚會的計劃。我只打算在晚上到便利店買些炸雞、配菜、酒等在家裏一個人過聖誕。」

日本單身人士持續增加，「單身經濟」成為商機，有酒店在聖誕節推出「一人聖誕餐」，令大家都變成「孤獨的美食家」。（《孤獨的美食家》劇照）

日本各大旅行社也趁聖誕節推出到海外的「獨身旅遊」配套。根據阪急旅遊公司的統計，此類配套的銷售額比去年增長了2.5倍。例如，一個在平安夜和聖誕節出發的歐洲遊單人配套專為女性量身定做，每團只限20人。這個限量版配套很火爆，暑假前開始接受預訂，一下子就賣光了。

據介紹，該旅遊團沿途都讓團員單獨享用餐點，旅巴的座位都是單人座。旅行社負責人說：「這樣的旅遊安排吸引已習慣單獨享樂的遊人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

