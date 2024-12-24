聖誕節香港空城｜香港居民外遊未返　過去4日「淨流失」38.7萬人

現時正值年底聖誕及新年假期，昨日（23日）有36萬人次香港居民離境，對比回港28.4萬人次，「淨流失」約12萬人。今次「港人大遷徙」早在上周五（20日）開始，由上周五至昨日累計有近162萬人次香港居民出境，回港則只有123萬人次，即過去四日「淨流失」38.7萬人次。



期內入境內地及其他旅客有70萬人次，比離境稍多近1.5萬人次，對填補外遊而流失人口幫助不大。



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過去四日162萬人次香港居民出境 123萬人次回港

由上周五至昨日（20至23日），每日出境香港居民由36萬至46萬人次不等，以上周六（21日）冬至日佔最多，累計共162萬人次出境；同期入境的香港居民每日介乎26.9萬至36.9萬人次，以本周日（22日）佔最多，四日累計共123萬人次回港。

假設該四日內各出入境香港居民只是出入各一次，期內「淨流失」38.7萬人，他們至昨日仍未回來。

23.2萬香港居民經機場出境、121萬人次北上

期內有23.2萬人次香港居民經機場出境，最多為上周六（21日），單日有67,770人次，創通關後單日新高；同期乘搭飛機回港的香港居民則有13萬人次，比出境少10萬人次。

在扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭的香港居民出境人次，上周五至昨日每日經其他口岸如羅湖、落馬洲支線、高鐵等北上深圳等地的香港居民，依次有30.5萬、34.5萬、29.4萬及26.8萬人次，合計121萬人次，而由同批口岸入境則只97萬人次，相差24萬人次。

同期70萬旅客入境、65.5萬離境 「淨留港」1.5萬人

該四日有50萬人次內地旅客及17.1萬其他旅客入境，總數67萬人次，而出境內地旅客有51.2萬人次、其他旅客則有14.3萬人次，總計65.5萬人次。即該四日「淨留港」為1.5萬人人次，難以填補香港居民「淨流失」。