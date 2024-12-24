平安夜｜尖沙咀海港城「落雪」　前亞視一姐阿儀到場：呢度較多人

尖沙咀海港城今日（24日）舉行平安夜特別慶祝活動，於海運大廈戶外聖誕裝置發放煙火及增添「泡泡飄雪」效果，吸引大批本地人及遊客到場，令本就熱鬧的尖沙咀海旁人流更多。其中，有「亞視一姐」之稱的藝人薛影儀（阿儀）也有到場感受聖誕氣氛，「香港嚟講，呢度比較多人。」



12月24日平安夜，大批市民及遊客到尖沙咀迎接聖誕。海港城對出空地的聖誕裝飾，聖誕老人「親臨」現場。（盧翊銘攝）

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有「亞視一姐」之稱的藝人薛影儀（阿儀）說，今日是平安夜，特別有聖誕氣氛，所以特地到場拍照。她特地選擇了來尖沙咀海旁感受節日氣氛，「香港嚟講，呢度比較多人。」她表示，去年聖誕假有外遊，但今年卻想留在香港，與友人租住酒店過節。

前亞視一姐薛影儀（阿儀）也有到場感受聖誕氣氛。（洪戩昊攝）

市民鍾先生去年也有到海港城感受節日氣氛，體驗不俗，所以今年再來一次。他今年聖誕也會留在香港，明天會到西九等其他香港地方感受節日氣氛。被問到為什麼不趁聖誕假旅遊，他說：「都係鍾意返香港嘅氣氛。」

鍾先生（右）稱去年也有到海港城感受節日氣氛，體驗不俗，所以今年再來一次。（洪戩昊攝）

來自雲南的黃小姐和江小姐則趁聖誕假來港旅遊兩天，感受聖誕氣氛。（洪戩昊攝）

至於來自雲南的黃小姐和江小姐則趁聖誕假來港旅遊兩天，感受聖誕氣氛。她們昨天到了迪士尼，今天則因內地社交媒體小紅書用户推薦而到了海港城。兩天的行程，她們每人花費約3,000人民幣，其中預訂迪士尼酒店便已佔了每人2,000人民幣。

12月24日平安夜，大批市民及遊客到尖沙咀迎接聖誕，在尖東有學生報佳音。（盧翊銘攝）