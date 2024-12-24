聖誕節北上南下｜西九聖誕樹吸客　港人上深圳商場排1小時隊賞雪

【聖誕節／平安夜／北上消費／深圳】聖誕節為港人北上及外遊的高峰期，西九文化區於平安夜（24日）下午已實施人流管制，目測港人多於內地旅客，場內餐廳入座率約有八九成，市民及旅客紛紛大讚香港聖誕節氣氛濃厚，而充氣彈跳派對「The Big Bounce」更有最少過百人排隊入場。



另一邊廂，深圳商場同樣大排長龍，由於萬象前海商場提供「雪景」，記者實測需要排隊約50分鐘才可進場。雖然白茫茫的雪景相當壯觀，不過市民評價卻不一，有港媽便擔心小朋友誤吃「假飄雪」會有危險。



▼平安夜西九文化區人山人海▼



+ 10

西九文化區餐廳入座率目測八九成

在西九文化區，旅發局設置了高逾20米白聖誕樹，下午不少人未等聖誕樹亮燈，便到場打卡，目測港人較內地旅客略多。雖然未見排隊的情況，但入場仍設有人流管制通道，秩序大致暢順。

文化區內有多家餐廳、咖啡店等，入座率目測有八九成。另外，同場亦有聖誕市集，售賣小食、酒類等，亦有音樂等演出，吸引不少人圍觀。售賣輕食及本地製造寵物鮮食的「Furbabies Meal」是其中一個檔口，負責人Winnie指，今年人流比較去年少，估計與市民外遊有關，估計今年聖誕生意較去年跌兩成。

陳氏三姐妹有成員從外國回港，因此未有外遊，今日專程到聖誕樹「打卡」敍舊，又讚聖誕樹十分高。她們表示，沒有特意構思慶祝活動，但希望可以與家人多相聚。

內地留學生讚香港聖誕有氣氛 深圳旅客指人太多

梁先生與太太及子女今日到場打卡，大讚聖誕樹精緻，很有香港特色。他們又表示，之前去了不少旅行，又見到不少本港商戶都出招吸引客人，因此聖誕選擇留港消費，支持本地零售業。但他指暫時未有計劃到何處遊玩，有機會明日到山頂。

內地來港留學生胡小姐和陳小姐今年首次在港過聖誕，覺得香港的聖誕節對比內地氛圍濃厚，有不少慶祝活動如煙火，但深圳通常只得商場有聖誕樹。她們又表示，打算在西九等聖誕節亮燈及看煙火。

來自深圳的鄭小姐和溫小姐在小紅書得知西九有聖誕樹專程到場，大讚聖誕樹很漂亮，但認為人太多，「拍照有點困難。」她們二人早上到過海港城，但認為商場內消費有點貴，因此未有購物，亦未有為此行訂下花費預算。

充氣彈跳派對至少有過百人排隊

同場又有全球最大充氣彈跳派對「The Big Bounce」，雖然每人90分鐘收費要近200元，但仍吸引不少一家大小入場，下午3時多，場地外有等待入場的人龍，至少有過百人。

媽媽Cathy今日帶兒子到場，她表示自己間或會與小朋友北上，認為這些活動是可以令人不用煩惱消閒選擇，吸引留港。而小朋友亦大讚彈床好玩，稱最喜歡「瀡滑梯」。

▼平安夜深圳萬象前海商場「雪景」排隊50分鐘▼



+ 3

萬象前海商場排隊約50分鐘入場「賞雪」 人龍太長嚇走港人

雖然內地沒有聖誕節假期，但不少商場也設置了誕節裝飾，位於前海的萬象前海商場就有「雪景」，吸引了不少市民遊客來感受一下聖誕氣氛。「雪景」初開時，網傳要排隊3小時，但今日商場人流量正常，記者排隊約50分鐘已入場。

港人孔先生與家人聖誕節離開香港，在深圳留4日3夜，周圍逛逛，吃喝玩樂，但未有預計花費多少。他覺得深圳和香港的聖誕氣氛相差不大，惟聽說商場有雪景，原本打算來看看，但觀察到人龍太長考慮放棄排隊，估計需時60分鐘。「我以為呢邊（深圳）會無乜人，但都有（好多）人，有落雪又有聖誕樹，我都估唔到。」

澳門旅客︰深圳與澳門的聖誕裝飾各有各好

黃女士一家從澳門來深圳玩幾天，到植物園參觀、看巨人展、萬象天地、鐘書閣等等，之前在社交平台見到有人分享雪景，所以她們特意來商場打卡，但預計排隊入場要45分鐘。她又稱，澳門的酒店聖誕裝飾也很美，例如新濠天地也有飄雪，聖誕氣氛很濃厚，她覺得深圳與澳門的聖誕裝飾各有各好。

小六學生施梓駿和Jackie跟隨家人來深圳兩日一夜，今日特意來看雪景，排隊大概半小時已入場，不過剛入場就停雪，他們覺得有點可惜。由於場內以白沙當成雪，小朋友覺得有點不適，「一整起眼鼻口入曬沙，好唔舒服」。

家長趙太表示，怕明天聖誕節人多擠逼，便提早兩日北上玩樂，帶小朋友嚟玩下，開心、放鬆下，過完聖誕後再來深圳玩，明天打算在香港看聖誕燈飾。覺得兩地相比，香港聖誕氣氛較重。

▼平安夜萬象前海商場「雪景」排隊50分鐘▼



+ 15

港人憂小朋友吃「雪」有危險︰原本以為飄真雪

張生一家三口來深圳玩幾天，特意過來看雪景，大概排隊40分鐘，相信星期六日會有更多人排隊，他覺得泡沫顆粒再幼細點會更加逼真。至於張太原本以為會飄真雪，未料是泡沫，擔心小朋友吃了會有危險。

浩浩媽媽一家三口過來看雪景，她們排隊約一個小時，結果剛入場一分鐘就停雪，又覺得不夠逼真，「如果有凍風，或者雪粒、雪粉可能就會好啲。」她覺得香港的聖誕氣氛更重，「如果香港有呢啲雪就好啦」，但北上小朋友的活動空間更多。