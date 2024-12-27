白石角站棄建公營房屋　明年第二季公布方案　區議員憂諮詢期縮短

港鐵東鐵綫白石角站周邊原定擬建一萬個公私營單位，發展局昨（27日）公布改以發展私樓為主，初步發展方案延至明年第二或第三季才公布。大埔南區議員羅曉楓今日（27日）接受電台節目訪問時，質疑當局「一而再、再而三」延遲公布，憂慮會縮短社區諮詢時間，方案未必有斡旋空間。



白石角站｜新的東鐵綫白石角車站將會在香港教育大學運動中心用地興建。（余俊亮攝）

初步發展延至明年第二或第三季公布

白石角站目標2033年或之前落成，政府原本打算在周邊興建公私營房屋。發展局昨日（26日）回覆查詢指，政府已覓得足夠土地滿足未來10年長策的公營房屋供應目標，經檢視後認為白石角較適合作私營房屋發展。

局方又透露初步研究顯示新車站建於營運中的鐵路，又要興建橫跨吐露港公路的行人天橋，以連接新車站與白石角住宅區和科學園，工程複雜和建造成本高。加上白石角房屋發展須大幅提升基建配套，亦涉及把教育大學運動中心由白石角重置到大埔等工程。局方將公布初步發展方案的目標時間，由今年底延至明年第二或第三季，啟用車站標時間維持2033年或之前。

大埔南區議員羅曉楓表示，擔心當局會縮短社區諮詢時間，未知方案會否有斡旋空間。（羅曉楓提供）

羅曉楓斥「唧牙膏式」突然增基建

大埔南區議員羅曉楓接受電台節目訪問時表示，房屋發展須保持社區整體性。白石角現時以私人房屋為主，如興建私樓，當區經濟收入群及對社區設施的需求保持一致，有助當局規劃配套設施，例如興建綠化環境、停車場車位等。

他表示不少居民質疑當局「一而再、再而三」延遲公布發展方案，由原定今年年中公布、拖延至明年第二或三季，目前尚未公布時間表和路線圖，憂慮能否趕及在2033年或之前啟用白石角車站。

羅曉楓相信，政府延遲公布是由於規劃有變，以及提出興建橫跨吐露港公路的行人天橋。他認為當局應在過去兩年、原訂公布時間內完成規劃，而非「唧牙膏式」突然增加基建。他又說，擔心當局會縮短社區諮詢時間，未知方案會否有斡旋空間。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江接受電台訪問時稱，白石角定位是創科用途，四周以私樓為主，隨着更多人經人才計劃來港，須興建更多私樓滿足其需求。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

香港測量師學會：料房屋和港鐵站落成時間相近

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江在同一節目稱，白石角定位是創科用途，四周以私樓為主，隨着更多人經人才計劃來港，須興建更多私樓滿足其需求。他指，如公屋比例較高，產生的地價收益或未能蓋過建築費。

他估計，港鐵將負責全數建造費用，政府則以發展權地價支援港鐵，相信房屋和港鐵站落成時間相近，政府以較高地價支援興建港鐵站，並指如港鐵站落成先於房屋，地價會較低。他又指，相信將發展權交予港鐵的成本、與賣地予發展商的成本相若，但仍要視乎港鐵站及道路網的總成本為何。