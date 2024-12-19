半新盤都蝕！白石角University Hill兩房599.8萬沽　年半蒸發一球

樓市下行，近年高價入市的業主蝕讓離場。大埔白石角半新盤University Hill最新錄得蝕讓成交，一伙兩房戶以599.8萬元沽出，呎價約14,847元。原業主持貨僅一年半，仍損手109.2萬元離場。



中原地產分區營業經理陳韻兒表示，上述成交單位為大埔白石角University Hill 2座中層A1室，實用面積404平方呎，屬兩房間隔。

據悉，原業主叫價約650萬元放盤，而新買家為外區家庭客，鍾情屋苑環境舒適，即決定購入單位自住。雙方議價後以599.8萬元沽出，呎價約14,847元。

持貨一年半輸逾一球

至於，原業主於2023年6月以709萬元購入單位，持貨僅約一年半，現轉手帳面大蝕約109.2萬元離場，單位期內貶值約15.4%。翻查資料，該屋苑過去一個月合共錄得3宗成交，皆蝕約15.4%至36%。