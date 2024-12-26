白石角站建屋計劃擬「轉軚」棄公營房屋　發展局：較適合發展私樓

《香港01》八月率先報道，港鐵東鐵綫白石角站周邊擬建一萬個公私營單位，事隔四個月建屋計劃有變，發展局回覆《香港01》查詢指，地皮較適合發展私樓，解釋政府已覓足夠土地滿足未來10年公營房屋供應目標，故傾向發展私樓為主。由於發展計劃和基建配套規模須調整，故初步發展方案由今年底延至明年第二或三季才公布。



白石角一帶被私樓包圍，有議員認為該區適合只發展私樓，再者一旦將物業發展權批予港鐵負責，亦有利公司「湊到錢」盡快建站。有房委會委員認為即使不興建公屋，亦可研究撥地興建港人首置上車盤或居屋等資助房屋。



港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成。（余俊亮攝）

發展局：白石角較適合私營房屋 公屋供應已覓足夠土地

白石角站目標2033年或之前落成，政府今年中擬議的周邊建屋計劃原先包括公私營房屋，發展局今日（26日）回覆《香港01》查詢指，經檢視後認為白石角較適合作私營房屋發展，加上已覓得足夠土地滿足未來10年長策的公營房屋供應目標，因此目前傾向以發展私營房屋為主。

白石角站｜2021年時任行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出，邀請港鐵研究在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵綫白石角車站。（余俊亮攝）

擬加建行人橋橫跨吐露港公路 方案延至明年出爐

局方透露，初步研究顯示新車站建於營運中的鐵路，又要興建橫跨吐露港公路的行人天橋，以連接新車站與白石角住宅區和科學園，工程複雜和建造成本高，加上白石角房屋發展須大幅提升基建配套，亦涉及把教育大學運動中心由白石角重置到大埔等工程。

2021年政府邀請港鐵研究在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵綫白石角車站。（余俊亮攝）

當局要繼續與港鐵磋商，重新檢視基建需求，深化研究及提升項目效益，尤其是財務安排，尋求在減低公帑支出的前提下，與港鐵就融資方案達成共識，盡快推展車站的興建和相關房屋發展，因此公布初步發展方案的目標時間，由今年底延至明年第二或第三季，維持2033年或之前啟用車站的目標。

陳克勤表示，興建白石角站需要港鐵投資，一旦周邊物業發展交港鐵負責，如果大規模興建公屋，或令港鐵「圍唔到條數」，反而興建私樓為主可令港鐵更有動力發展。（黃浩謙攝）

陳克勤：如白石角興建大量公屋 或令港鐵「圍唔到條數」

民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤表示，興建白石角站需要港鐵投資，一旦周邊物業發展交港鐵負責，如果大規模興建公屋，或令港鐵「圍唔到條數」，反而興建私樓為主可令港鐵更有動力發展。他續稱，港鐵是上市公司，不會僅僅因為交通擠塞、社區或人流問題便興建車站，同時不能做「蝕本生意」、要「計掂條數」，否則港鐵都不會就白石角站與政府斡旋、討價還價長達十年。

北環線10年都起到出嚟，白石角站要起10年？唔可能啦，一定係規劃、補地價問題比較棘手。 民建聯主席、立法會議員陳克勤

白石角站討論多年 陳克勤：最重要湊到錢興建

對於白石角站傾向發展私營房屋為主，陳克勤指附近都是私樓區，興建私樓對整體規劃較為合適，就算該地段全部興建私樓單位他都不會反對，皆因政府已經確保未來數年的公屋供應，就算要在當區興建公屋，都要思考是否可與社區設施配置達成一致性。無論如何，最重要都是「湊到錢」興建白石角站。

羅曉楓（右二）認為白石角新發展應與當區原本規劃保持一致性，否則發展密度不同、居民收入群不同，對社區設施需求亦不一樣。（羅曉楓提供）

羅曉楓倡保持白石角社區一致性 籲多諮詢地區

經民聯大埔南區議員羅曉楓認為，白石角新發展應與當區原本規劃保持一致性，否則發展密度不同、居民收入群不同，對社區設施需求亦不一樣。他又建議政府與地區保持恆常溝通，重視當區居民需要，多向居民宣傳及解釋，譬如為何當初擬興建公私營房屋，如今卻有所轉變等，讓地區持份者在落實計劃前，有空間發表意見供政府考慮。

他又關注車站發展，尤其政府早於2021年提及白石角站研究，至今未有就具體規劃諮詢區議會及居民，他們並不清楚該區是否會興建港鐵站商場、是否會要求發展商負責社區配套設施等。

招國偉。（周令知攝）

招國偉倡白石角站興建居屋、首置盤

對於白石角新發展以私樓為主，房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，目前香港整體公屋供應量達標，相信白石角站棄發展公營房屋對短中期供應無影響，認為政府未來主要在新發展區興建公屋，不過他建議政府考慮在白石角撥出少部分地皮，興建資助出售房屋，如居屋或港人首置上車盤。