聖誕老人影相黨｜絕迹十年　恢復一簽多行後重現　通脹$20加價$50

恢復一簽多行後首個聖誕日，內地影相黨相隔10年再度捲土重來。其實早於2014年12月初，曾有一名43歲持雙程證的內地婦，同樣在尖沙咀海港城外，身穿小丑裝扮並自稱聾啞人士，向合照的路人索取費用。他們的「屈錢」方式亦與時並進，由索取現金演變至出示電子支付的二維碼收款，金額亦跟隨通脹增加，由20元增至50元，即升幅達2.5倍。香港中華基督教青年會聯青聾人中心亦發文提醒市民切勿上當。



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尖沙咀影相黨涉及一名持雙程證的26歲內地女子

今年尖沙咀的聖誕節氣氛濃厚，海港城及碼頭人頭湧湧，有數名身穿聖誕老人及小丑等裝扮的人士，先站在路上默不作聲，等候目標自願上前合照後，再出示偽造的香港聯青聾人中心的證件，並報稱以拍照謀生，向合照的市民索取50元「合照費」。有中招的市民認為做法不當，但避免在節日發生爭執，只能無奈花錢了事。

警方於聖誕節日（25日）下午2時許曾到場了解，並帶走一名穿聖誕老人服裝的女子返警署助查。據悉，警方經調查後，發現該名「聖誕老人」為持雙程證的26歲內地女子，當時身穿聖誕老人服裝與途人合照，但未發現索取費用，案件暫列投訴滋擾處理，暫時無人被捕。香港中華基督教青年會聯青聾人中心亦發文澄清，中心不會使用簡體字，也沒有印發相關證件，提醒市民切勿上當。

▼2024年聖誕節尖沙咀人頭湧湧▼



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2014年聖誕節前尖沙咀同樣有影相黨出沒 索價20元

翻查資料，其實2014年臨近聖誕節期間，內地影相黨也曾攻入尖沙咀。當時一名43歲持雙程證內地女子，在11月底至12月初在海港城外的「五支旗杆」出沒。她戴着面具及彩色假髮扮成小丑，先是熱情邀請與路人合照，再取出「聾啞人街頭藝術證」，索取合照費20元，即「屈錢」方法可謂完全相同。

而有趣的是，雖然兩個事件分別相隔10年，市民及警方的處理手法也沒有改變。當年有中招市民便認為銀碼數目不大，選擇花錢息事寧人，至於警方同樣接報到場調查後未見違法行為，當場釋放該名內地女子，並列投訴滋擾案處理。

相隔10年增設二維碼收款 影相費用加價2.5倍

唯一不同的是，影相黨的「屈錢」方式亦與時並進，在電子支付非常普及的時代，由當年索取現金，演變至出示疑似微信支付或支付寶的二維碼收款。金額亦跟隨通脹增加，由20元增至50元，即升幅達2.5倍。

內地影相黨相隔10年後，已演變至出示疑似微信支付或支付寶的二維碼收款。（Loewe Li上載至Facebook專頁On9 Memes 4.0）

內地影相黨一度絕迹香港

不過，為何近年本港再無影相黨出沒？一簽多行又會否是其中原因？港府當年鑑於香港承受旅客的能力及水貨客等問題，向中央取消一簽多行，改為一周一行簽注，並在2015年4月13日實施，事有湊巧，影相黨自此在香港絕迹。時隔10年，直至今年12月1日中央恢復深圳一簽多行後，影相黨隨即捲土重來，網民近日亦發現街上千奇百怪的「賣藝黨」、行乞人士的數目明顯增加。