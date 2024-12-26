尖沙咀現聖誕老人影相黨　聾人中心指證件作假　警昨接報到場調查

《香港01》今午（26日）報道尖沙咀天碼頭附近，有一群自稱聾啞人士的人打扮成聖誕老人及小丑等，與行人拍照，其後向他們索取「合照費」。香港中華基督教青年會聯青聾人中心發文指，發現街上有假冒聯青聾人中心名義在街上拍照賺錢，指出示的相關證件簡體字，指出並非該中心證件，呼籲市民勿上當。



警方今日回覆指，昨日（25日）下午接報有人假裝聾啞人士在尖沙咀一帶收錢合影，警方到場發現一名26歲相信是內地遊客的女子身穿聖誕老人服裝，與途人合照，但未發現索取費用，暫列投訴滋擾處理。



招手引行人拍照 影後才要求付費 出示小卡聲稱是聾啞人士

《香港01》今早報道尖沙咀碼頭附近，昨午起在尖沙咀碼頭、海港城對出，約十個穿不同裝束者停留，5至6個為聖誕老人，另有銅像、小丑等，部分不時招手引行人拍照，有的則站立等待，期間沒有出聲，沒有任何標示拍攝要收費。有路人跟他們拍照後，聖誕老人、小丑隨即拿出一張小卡，要求付費，有人拿出數十元，亦有人不理會離開。

有市民與「聖誕老人」合影6張後，拿出小卡被索取30至50元，對方在小卡上表明自己是聾啞人士，認為有所不當，但因節日避免爭吵，故支付了20元。昨日記者留意到有食環署職員到場視察，但未見有採取行動。

香港中華基督教青年會聯青聾人中心發文指，些人士展示的小卡是簡體字，澄清並非由中心發出，中心也不會使用簡體字，提醒市民切勿上當。（香港中華基督教青年會聯青聾人中心Facebook）

聯青聾人中心澄清：聾人卡不會使用簡體字

香港中華基督教青年會聯青聾人中心發文指，發現近日有人以中心名義，報稱是聾啞人士，裝扮成聖誕老人與遊人合照，並稱是以拍照謀生，向每名合影人收取30元。中心指該些人士展示的小卡是簡體字，澄清並非由中心發出，中心也不會使用簡體字，提醒市民切勿上當。

警方：昨到場發現一內地女遊客打扮成聖誕老人與途人合照

警方回覆指，昨日下午2時許接報有人假裝聾啞人士在尖沙咀一帶收錢合影，警方到場調查發現一名26歲相信是內地遊客的女子身穿聖誕老人服裝，與途人合照，但未發現索取費用，暫列投訴滋擾處理。