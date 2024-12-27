有片│日本組合YOASOBI亞博演唱會　保安抬走站立「打Call」粉絲

日本爆紅音樂組合YOASOBI一連兩日（26-27日）在亞洲博覽館舉行演唱會，首場發生小插曲。座位區一名的男歌迷疑因站起、隨着音樂揮動螢光棒「打call」應援，惹來後排觀眾不滿，雙方爭持不下，開場僅15分鐘男歌迷被多名保安抬離。

有目擊者向《香港01》表示，男歌迷一度與保安員理論，指會場未有守則禁止觀眾站立，又呼籲其他觀眾一起站立應援。她認為事件影氣氛，令該區無人敢站起來聽歌，質疑「係咪保安就有權咁抬人出場？」《香港01》正向亞博查詢事件。



▼ 12月26日 YOASOBI演唱會 男歌迷遭保安抬走▼



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男歌迷被抬起雙腳帶走 懸在空中

日本爆紅音樂組合YOASOBI，繼去年來港參加Clockenflap音樂會後，今年再度襲港。一連兩日（26、27日）在亞洲博覽館Arena舉行《YOASOBI Live In Hong Kong 2024》，早前門票火速售罄。

昨晚首場發生小插曲，網上有多條影片直擊一名身穿橙衣、手持螢光棒的男歌迷，坐在第四區（Block 4）前排，被至少4名穿黑衣保安抬走。男歌迷左腳被抬高，右腳卡在欄杆之間，不願離開。擾攘一番後，他最終被保安抬起雙腳帶走，離開時上衣一度被扯高。

開場僅15分鐘被帶走 日本演唱會「打call」文化惹衝突

目擊事件的觀眾Coco表示，該區為票價最昂貴的1480元座位區。她憶述該男歌迷由第一首歌開始便站起「打call」，即是隨着音樂跳動、揮螢光棒，是日式的應援文化。坐在後排的女歌迷懷疑不滿，多次要求他坐下。男歌迷沒有遵從，後來保安員亦介入要求他坐下。她形容，三人的態度猶如「上晒火、兩邊鬥凶」，互不相讓。

Coco引述男歌迷一度質疑會場未有守則禁止觀眾站立，保安員回應指是收到投訴，及後一名女職員亦到場勸說但不果。男歌迷更一度呼籲其他觀眾，仿效日本演唱會的「打Call」文化，一同站立應援。開場15分鐘，最終多名保安員將男歌迷抬走，當時YOASOBI僅演唱第3首歌。約半小時後，該名男歌迷獲放行並返回場內，隨後一直坐下看表演。

觀眾質疑：係咪保安就有權咁抬人出場？

Coco認為，站起來看演出是可以接受，並憶述數日前同樣在亞博館觀看台灣樂隊告五人的演唱會，不少樂迷即使身處座位區，同樣會站起來聽歌，認為氣氛才是最重要。

係咪保安就有權咁樣抬人出場呢？如果途中受傷邊個負責？本身有無更好嘅處理方法？ 如果唔比企，點解唔一早係規矩寫明，而保安可以透過咁模糊嘅界線行使權力？ 觀眾Coco

YOASOBI是全球爆紅的日本雙人音樂組合，成員包括Ayase及ikura。（IG@ayase_0404）

歌迷不敢站立 批影響演唱會氣氛

她批評保安員處理事件手法差劣，更影響附近觀眾氣氛，不敢再站起來聽歌。直至臨近完場，YOASOBI呼籲觀眾一起跳起，才有一至兩人帶頭起身「打call」。反之，她看到對面區不少歌迷同樣站起身、甚至站出樓梯卻沒被阻止，慨嘆橙衫的歌迷「唔好彩」。