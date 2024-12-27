聖誕老人影相黨｜據悉警方警告一人後放行　旅客報案稱被三男纏繞

在尖沙咀碼頭近海港城門外，近日湧現打扮成聖誕老人、小丑、銅像等的「影相黨」，自稱聾啞人士，向合照的路人索取30至50元費用，香港中華基督教青年會聯青聾人中心則指他們冒認中心的人員。據了解，警方一連兩日（25、26日）截查懷疑是「影相黨」的人士，昨天一名男子被帶返警署查問，但未有發現任何違法為，警告後放行。亦有旅客報警指被人纏繞、拍照。



昨截查一人 警方警告後放行

據了解，警方昨晚9時許，在尖沙咀天星碼頭近五支旗桿，發現一名身穿聖誕服裝的可疑男子。該名男子自稱是聾啞人士，警方把他帶返警署查問。調查後沒有發現他有任何違法行為，警方警告後放行。

旅客報案稱被3男纏繞、拍照

昨日下午約2時，亦有旅客報案稱在尖沙咀被3名男子不斷拍照、纏繞。據了解，旅客和男子語言不通，3名男子一直尾隨旅客，旅客最終報警。警方到場後在近一帶搜尋，但未有發現。

前日截查一名持雙程證的內地女子

警方於聖誕節日（25日）下午2時許亦曾到尖沙咀了解，並帶走一名穿聖誕老人服裝的女子返警署助查。據悉，警方經調查後，發現該名「聖誕老人」為持雙程證的26歲內地女子，當時身穿聖誕老人服裝與途人合照，但未發現索取費用。案件暫列投訴滋擾處理，暫時無人被捕。